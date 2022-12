Širi se infekcija streptokokom u Britaniji. Prijavljena je još jedna smrt djeteta povezana sa streptokokom A. Riječ je o četverogodišnjem djetetu iz Irske.

Ministarstvo zdravstva pokrenulo je istragu zbog smrti četverogodišnjeg djeteta sa sjeveroistoka Irske. Smrt povezuju sa streptokokom A.

Devetero djece u Ujedinjenom Kraljevstvu umrlo je zbog nedavnog izbijanja oblika streptokok A, infekcije koja je obično blaga i lako se liječi antibiotikom amoksicilinom.

No nedostatak penicilina dovodi do straha da svima potrebnima on neće biti osiguran tijekom liječenja.

Deveto dijete koje je preminulo uslijed bakterijske zaraze petogodišnja je djevojčica iz Belfasta, a smrtni slučajevi zabilježeni su i u Hampshireu, Londonu, Buckinghamshireu, Surreyu i Penarthu u Walesu, piše Sky News.

Svi rutinski postupci u pedijatrijskoj bolnici u Belfastu odgođeni su zbog porasta broja djece koja imaju simptome bakterijskih i virusnih infekcija. Prioritet imaju najkritičniji slučajevi, priopćila je bolnica.

Belfast Trust rekao je u srijedu da je njihov hitni odjel pod "iznimno velikim pritiskom".

Zdravstvene vlasti obratile su se školama s informacijama o streptokoku A nakon porasta broja slučajeva.

U Irskoj je Centar za nadzor zdravstvene zaštite (HPSC) dosad imao 56 invazivnih slučajeva streptokoka A.

Potresna ispovijest oca djevojčice preminule od bakterijske zaraze: "U 3 sata ujutro tijelo joj se ugasilo..."

Broj zaražene djece ove godine pet puta je veći nego u razdoblju prije pandemije COVID-a. Zabilježen je 51 slučaj zaraze samo u periodu od 14. do 20. studenog, dok je u cijeloj 2021. bilo 186 slučajeva zaraze u Velikoj Britaniji.

"Ovo što radite je opasno": Zbog porasta oboljele djece od strepa A roditelji napravili kaos na tržištu lijekova

Streptokokne infekcije skupine A obično rezultiraju blagom bolešću. To uključuje grlobolju, groznicu i manje kožne infekcije i može se liječiti antibioticima. U rijetkim slučajevima to može biti ozbiljna bolest i svatko s visokom temperaturom, jakim bolovima u mišićima, bolovima u jednom dijelu tijela i neobjašnjivim povraćanjem ili proljevom trebao bi odmah potražiti liječničku pomoć, priopćile su ranije britanske vlasti.

