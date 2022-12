Nakon što je devetero djece preminulo zbog streptokoka A, zabrinuti roditelji bez dogovora s liječnicima djeci daju antibiotike, što je jako opasno.

Devetero djece u Ujedinjenom Kraljevstvu umrlo je zbog nedavnog izbijanja oblika strep A, infekcije koja je obično blaga i lako se liječi antibiotikom amoksicilinom.

No nedostatak penicilina dovodi do straha da svima potrebnima on neće biti osiguran tijekom liječenja.

Ravnatelj ljekarne Zeshan Rehmani kritizirao je Ministarstvo zdravstva nakon što je raspravljalo o prijedlozima da se djeci u školama daju antibiotici kako bi se zaštitili od bolesti, uključujući strep A, rekavši: "Nema lijekova. Danas nismo bili mogu uopće nabaviti penicilin na zalihama."

Njegovo upozorenje dolazi uslijed zabrinutosti da neki roditelji pribjegavaju korištenju starih antibiotika koje su pronašli u svojim domovima za liječenje djece, što je jako opasno, piše Sky News.

To je dovelo do toga da je Thorrun Govind, predsjednica Kraljevskog farmaceutskog društva, upozorila na problem samodijagnosticiranja te pozvala roditelje da to ne čine te da umjesto toga razgovaraju sa svojim liječnikom opće prakse.

Upozorila je da se zaostali antibiotici moraju vratiti u ljekarne jer postoji rizik da bi se djeci mogla biti dana pogrešna doza.

Poznato je da je devetero djece u Ujedinjenom Kraljevstvu umrlo u nedavnom izbijanju oblika strep A , infekcije koja je obično blaga i lako se liječi antibiotikom amoksicilinom. Ali invazivni oblik bakterije povećao se ove godine - osobito kod onih mlađih od 10 godina.

Nacionalna farmaceutska udruga potvrdila je da je došlo do skoka u potražnji za nekim antibioticima, uključujući one koji se koriste za liječenje infekcije strep A kod djece.

U priopćenju se navodi: "Ljekarne moraju naporno raditi kako bi nabavile zalihe tih antibiotika. Veledrogerije su nas obavijestile da će količine uskoro biti nadopunjene, ali ne možemo točno reći kada će to biti. Kao i uvijek, ljekarnici će nastaviti surađivati ​​s lokalnim liječnicima opće prakse kako bi pomogli ljudima da što prije dobiju lijekove koji su im potrebni."

Ministrica zdravstva Maria Caulfield zanijekala je nestašicu antibiotika: "Želimo uvjeriti roditelje da ako njihova djeca imaju simptome i ako su zabrinuti, potraže pomoć. Liječnici opće prakse su spremni, odjeli hitne pomoći su spremni, a također imamo ravnatelje javnog zdravstva koji proaktivno idu u škole u kojima ima spomenutih slučajeva. Ne postoji manjak antibiotika, u što želimo uvjeriti ljude i svakodnevno to pratimo."