Švicarska novinarka porijekom iz Srbije, čijiem je ocu, inače onkološkom bolesniku, krivotvoren potpis kako bi se zastupnik SNS-a domogao nekretnine, privedena je kad je došla u Predsjedništvo Srbije.

Dragana Cvetković, novinarka koja živi u Švicarskoj, a porijeklom je iz Srbije, već neko vrijeme obraća se za pomoć institucijama i medijima, nakon što je utvrdila da je potpis njezina oca, onkološkog bolesnika, krivotvoren. Temeljem tog falsifikata obitelj zastupnika Srpske napredne stranke Slaviše Bulatovića otkupila je dio školskog dvorišta u Vranjskoj Banji, koje je bilo u vlasništvu grada, kako bi izgradili stambeni objekt.

Kad je stigla u Predsjedništvo kako bi predala dopis s kronologijom slučaja, uhićena je i privedena u policijsku postaju, a zatim i odvedena na psihijatriju.

Kako je izjavila za tamošnje medije, htjela je predsjednika Aleksandra Vučića obavijestiti da zbog krivotvorenja nitko nije odgovarao.

"Utrenutku afekta sam rekla da želim da me uhite, ali i da želim s nekim razgovarati. Uhitili su me, doveli u Stari Grad, zatim u pratnji policije odveli na psihijatriju, vratili u policiju gdje me je inspektorica saslušala, a na kraju mi je rekla da ne trebam odustati", ispričala je Cvetković za Nova.rs.

"Zbog čega sam uhićena u Predsjedništvu Srbije umjesto počinitelja kaznenog dela i zašto je netko htio proglasiti me psihijatrijskim slučajem, pitanja su na koja bi nadležne institucije trebale odgovoriti, kao i kabinet predsjednika Vučića", zaključila je.