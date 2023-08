Nevjerojatno! Pogledajte gdje je večeras bio Vladimir Putin

Ruski predsjednik Vladimir Putin u srijedu prisustvuje događaju koji je posvećen 80. obljetnici pobjede sovjetskih trupa u bitci kod Kurska.

Neki sugeriraju da bi on mogao stajati iza nesreće u kojoj je poginulo 10 ljudi, no to još nije potvrđeno. Na listi putnika bio je šef Wagnera Jevgenij Prigožin. U avionu je bilo deset osoba, sedmero putnika i tri člana posade. Prema prvim informacijama, svi su poginuli, navodi ministarstvo.

⚡️While all this is happening, Putin appeared in person the stage in Kursk on the occasion of the 80th anniversary of the victory in the Battle of Kursk. pic.twitter.com/LOcDIuoLzb