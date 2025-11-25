Preokret u mirovnom procesu: Rusi odmah reagirali!

Nakon višednevnih intenzivnih pregovora o američkom mirovnom planu Volodimir Zelenski mogao bi već ovog tjedna otputovati u Sjedinjene Države kako bi finalizirao dogovor. Dok diplomatski napori jačaju i pregovori ulaze u osjetljivu fazu, Kijev i Moskva i dalje razmjenjuju smrtonosne napade.

Američki mirovni plan, koji je prvotno sadržavao 28 točaka, sada je skraćen na 19, prema izvješćima. Prijedlog je znatno izmijenjen nakon runde pregovora u Ženevi između ukrajinskih, američkih i europskih dužnosnika, rekli su izvori za The Washington Post. Dok je prvi nacrt navodno nastao nakon kontakta između ruskog predstavnika i američkog izaslanika i uključivao brojne ključne zahtjeve Moskve, nova verzija znatno je bliža pozicijama Ukrajine. Tekst više ne djeluje kao ultimatum, već dokument o kojem bi Kijev mogao ozbiljno pregovarati, piše Sky News.

Europski diplomat koji je upoznat s procesom rekao je da i dalje postoji "osjećaj tajanstvenosti oko trenutačne faze pregovora" između Washingtona i Kijeva. Prema izvorima, pitanja teritorija rješavat će se isključivo na razini razgovora između Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog jer Zelenski nije ovlastio nikoga drugoga da pregovara o ukrajinskom teritoriju.

Zelenski je izjavio da je imao vrlo produktivan telefonski razgovor s britanskim premijerom Keirom Starmerom.

"Vidimo mnogo izgleda koji put prema miru mogu učiniti stvarnim", rekao je i dodao da postoje solidni rezultati iz Ženeve, ali i da predstoji još mnogo posla. Razgovarali su uoči sastanka tzv. Koalicije voljnih – skupine zapadnih saveznika Ukrajine.

Ruski dužnosnici pripremaju se za novu rundu američko-ruskih pregovora u Abu Dhabiju, a predsjednik Vladimir Putin otputovao je u trodnevni državni posjet Kirgistanu.

Visokog dužnosnika Ujedinjenih Arapskih Emirata upitali su o navodnim sastancima između američkih, ukrajinskih i ruskih predstavnika u Abu Dhabiju. Anwar Gargash, savjetnik predsjednika Mohameda bin Zayeda, rekao je kako ne želi komentirati pitanja koja se tiču Rusije i Ukrajine, ali da će UAE pomoći u mirovnim procesima kad god i kako god može.

Kremlj je ranije izjavio da nema što reći o tim sastancima, u kojima navodno sudjeluje i američki ministar vojske Dan Driscoll.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov nakon susreta s bjeloruskim kolegom poručio je da Moskva načelno pozdravlja izvorni mirovni plan od 28 točaka, ali da će situacija biti potpuno drukčija ako izmjene ne odražavaju dogovore postignute između Vladimira Putina i Donalda Trumpa na sastanku na Aljasci. Dodao je da Rusija čeka privremeni prijedlog – verziju usklađenu nakon europskih i ukrajinskih intervencija.