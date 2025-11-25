Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Zelenski hitno putuje

Preokret u mirovnom procesu: Rusi odmah reagirali!

Piše A. L., 25. studenoga 2025. @ 12:34 komentari
Volodimir Zelenski, Donald Trump, Vladimir Putin
Volodimir Zelenski, Donald Trump, Vladimir Putin Foto: Afp
Američki mirovni plan, koji je prvotno sadržavao 28 točaka, sada je skraćen na 19 točaka.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    Otkazani letovi

    Rat samo što nije počeo? Amerikanci poslali globalno upozorenje: "Situacija je opasna"
  2. Marko Perković Thompson
    Svađa zbog koncerta

    Stigle reakcije na Thompsonovu poruku Tomaševiću: "HDZ je napravio cirkus u Hrvatskoj"
  3. Thompsonov koncert
    postavljen ultimatum

    Thompson i Tomašević u sukobu uoči koncerta, ustavni stručnjak oglasio se o ZDS-u: "Ne smije biti razlike..."
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Pronađite razliku: Gospođa došla obnoviti osobnu, a službenici brzo shvatili da nešto ne štima
Jedan detalj bio je sumnjiv
Pronađite razliku: Gospođa došla obnoviti osobnu, a službenici brzo shvatili da nešto ne štima
Milanović o aktualnim temama: Očekuju se izjave
Posjet muzeju
UŽIVO Milanović odgovorio Thompsonu: "Možemo nije sekta, odluku je donijela Gradska skupština koju su birali građani"
Istospolni brak sklopljen u jednoj članici mora biti priznat u cijeloj Uniji
"Jasna uputa i hrvatskim sudovima"
Važna presuda: Istospolni brak sklopljen u jednoj članici mora biti priznat u cijeloj Europskoj uniji
FOTO Kaos u Zagrebu: Sveta Klara opet pod vodom, vatrogasci na terenu
Ogorčeni mještani
FOTO Kaos u Zagrebu: Sveta Klara opet pod vodom, vatrogasci na terenu
Krađa u gradskoj upravi: Djelatnik i supruga osumnjičeni za masovno uzimanje kovanica
KOVANICU PO KOVANICU
Muž i žena ukrali više od milijun eura iz parkirnih automata: "Zapanjen sam i zgrožen"
Kako se piše: snježan ili sniježan
Kako se piše
Snježan ili sniježan
Venezuela traži od međunarodnih zračnih kompanija da nastave letove - IATA
Otkazani letovi
Rat samo što nije počeo? Amerikanci poslali globalno upozorenje: "Situacija je opasna"
Stigle reakcije na Thompsonovu poruku Tomaševiću: "HDZ je napravio cirkus u Hrvatskoj"
Svađa zbog koncerta
Stigle reakcije na Thompsonovu poruku Tomaševiću: "HDZ je napravio cirkus u Hrvatskoj"
Roditeljima stiglo upozorenje: Djeca u grupama dijele zastrašujući sadržaj
Opasan trend
Roditeljima stiglo dramatično upozorenje iz nekoliko škola: U ovoj grupi dijeli se zastrašujući sadržaj!
Šok na kremiranju: Žena pronađena živa u lijesu: "Čuli smo lagano kucanje",
Pored Bangkoka
VIDEO Šok na kremiranju: "Čuli smo lagano kucanje, odmah sam rekao da otvore lijes!"
Sve je započelo slomljenom rukom: Osmogodišnjak umro čekajući pregled, obitelj u šoku
Sve se istražuje
Sve je započelo slomljenom rukom: Osmogodišnjak umro čekajući pregled, obitelj u šoku
Optužuju ih da su sekta, a sada je tu i guru: Tomašević sazvao konferenciju za medije
Aktualne teme
Tomašević: "U interesu nam je da se Vjesnik što prije sruši. Dva su razloga. A što se tiče Thompsona..."
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Venezuela traži od međunarodnih zračnih kompanija da nastave letove - IATA
Otkazani letovi
Rat samo što nije počeo? Amerikanci poslali globalno upozorenje: "Situacija je opasna"
Stigle reakcije na Thompsonovu poruku Tomaševiću: "HDZ je napravio cirkus u Hrvatskoj"
Svađa zbog koncerta
Stigle reakcije na Thompsonovu poruku Tomaševiću: "HDZ je napravio cirkus u Hrvatskoj"
Thompson i Tomašević u sukobu uoči koncerta, ustavni stručnjak oglasio se o ZDS-u: "Ne smije biti razlike između pjevača i publike"
postavljen ultimatum
Thompson i Tomašević u sukobu uoči koncerta, ustavni stručnjak oglasio se o ZDS-u: "Ne smije biti razlike..."
show
Preminuo je Jan Kling, član grupe ABBA
u 85. godini
Preminuo je član grupe ABBA, tužnu vijest potvrdio je njegov sin
Nenad Tatarinov privukao pažnju najnovijom fotografijom na Instagramu
''Čestitke''
Nova fotka bivšeg supruga Maje Šuput otkrila promjenu u njegovu životu
Vjenčali se Sanja Cukon i Sead Bojić iz MasterChefa
"vožnja života!"
Vjenčao se naš par iz MasterChefa! Ovom fotografijom otkrili su prekrasnu vijest
zdravlje
6 namirnica koje nikad ne biste smjeli čuvati u plastici
Upozorava stručnjakinja
6 namirnica koje nikad ne biste smjeli čuvati u plastici
Novi soj gripe širi se svijetom: Cjepivo protiv njega nije učinkovito?
Stručnjaci su zabrinuti
Novi soj gripe širi se svijetom: Cjepivo protiv njega nije učinkovito?
5 razloga zašto vam je teško penjati se stepenicama
Fizioterapeut objašnjava
5 razloga zašto vam je teško penjati se stepenicama
zabava
Majstorski postavljena školjka nasmijala regiju, svi se pitaju kako je to moguće
Jao…
Majstorski postavljena školjka nasmijala regiju, svi se pitaju kako je to moguće
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
Kako je to moguće?
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
Bahati vozač mislio da je najpametniji dok mu kamiondžija nije očitao bukvicu
Zanimljivo
Bahati vozač mislio da je najpametniji dok mu kamiondžija nije očitao bukvicu
tech
Japanski znanstvenici uspjeli ostvariti nešto dosad neizvedivo: Napravljena simulacija naše čitave galaksije - do zadnje zvijezde
100 miljardi svijetlih točkica
Japanski znanstvenici uspjeli ostvariti nešto dosad neizvedivo: Napravljena simulacija naše čitave galaksije - do zadnje zvijezde
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
Kakvo iznenađenje
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
Novi malware krade novac i podatke preko WhatsAppa, a stručnjaci tvrde da zapravo nitko nije siguran
Širi se Brazilom, no...
Novi malware krade novac i podatke preko WhatsAppa, a stručnjaci tvrde da zapravo nitko nije siguran
sport
Slučaj kakav domaći nogomet ne pamti: "Teško da je to samo Kovačevićeva odluka, malo je prejaka"
sve su krivi novinari
Slučaj kakav domaći nogomet ne pamti: "Teško da je to samo Kovačevićeva odluka, malo je prejaka"
VIDEO Krvoločnim startom pokosio velikog BiH napadača: Ovo je ozljeda koja mu vjerojatno završava karijeru!
STRAŠNO
VIDEO Krvoločnim startom pokosio velikog BiH napadača: Ovo je ozljeda koja mu vjerojatno završava karijeru!
Naišao na Jon Jonesa na ulici i srušio ga na pod: Slavni prvak nije imao šanse
poznati borci
VIDEO Naišao na Jona Jonesa na ulici i srušio ga na pod: Slavni prvak nije imao šanse
tv
MasterChef: Napeto kuhanje inspirirano koktelima iznjedrilo kompleksna jela! Tko će napustiti Masterchef?
VRIJEME ZA KUŠANJE
Napeto kuhanje inspirirano koktelima iznjedrilo kompleksna jela! Tko će napustiti Masterchef?
MasterChef: Renatina nominacija Damjana šokirala! "Jeste li svjesni koliko ste kontradiktorni?!"
TENZIJE
Renatina nominacija Damjana šokirala! "Jeste li svjesni koliko ste kontradiktorni?!"
MasterChef: Kandidati MasterChefa prvi put nominiraju bez prilike da se dogovore! Tko odlazi u stres test?
NAPETO!
Kandidati MasterChefa prvi put nominiraju bez prilike da se dogovore! Tko odlazi u stres test?
putovanja
Traži se sretnik koji će doživotno ljetovati u najluksuznijem istarskom resortu
Pical Resort
Traži se sretnik koji će doživotno besplatno ljetovati u najluksuznijem istarskom resortu
Štetniji su nego što se mislilo: 7 proizvoda koje je bolje preskočiti nego kupiti
Ultra-prerađeno
Štetniji su nego što se mislilo: 7 proizvoda koje je bolje preskočiti nego kupiti
Najčišći grad na svijetu 2025. Singapur
Pa se vi igrajte vatrom...
Bacite li opušak na cestu u najčišćem gradu na svijetu, globit će vas s 200 eura kazne
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
brak iz interesa
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
kamikaze na cesti
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
lifestyle
Adventski vijenci iz ponude domaćih cvjećarnica za 2025. godinu
SAVRŠENI SU
Zavirite u svijet adventskih vijenaca: Hrvatski kreativci pokazuju svoje najljepše komade
Advent u Samoboru
Advent u Samoboru
Provjerite zašto je ovaj hrvatski grad postao hit Adventa, spremaju čaroliju
Promjena na vrhu: Ime Mia više nije najpopularniji odabir za djevojčice
NIŠTA NIJE KONAČNO
Nakon nekoliko godina promijenilo se najpopularnije ime za djevojčice u Hrvatskoj. Koje vam je ljepše?
sve
Majstorski postavljena školjka nasmijala regiju, svi se pitaju kako je to moguće
Jao…
Majstorski postavljena školjka nasmijala regiju, svi se pitaju kako je to moguće
Adventski vijenci iz ponude domaćih cvjećarnica za 2025. godinu
SAVRŠENI SU
Zavirite u svijet adventskih vijenaca: Hrvatski kreativci pokazuju svoje najljepše komade
Advent u Samoboru
Advent u Samoboru
Provjerite zašto je ovaj hrvatski grad postao hit Adventa, spremaju čaroliju
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene