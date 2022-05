Muž učiteljice ubijene u pucnjavi u osnovnoj školi u Uvaldeu u Teksasu je preminuo od srčanog udara. U braku su bili 24 godine, a iza sebe su ostavili četvero djece.

Iznenada je preminu Joe Garcia, suprug učiteljice Irme Garcije koja je ubijena prije dva dana u pucnjavi u osnovnoj školi u Teksasu. Njihov nećak, John Martinez je na Twitteru rekao da je Garcia preminuo od srčanog udara.

Nakon što je ostavio cvijeće na ženinom grobu, došao je doma i srušio se, piše New York Times.

"S dubokom tugom moram reći da je suprug moje Irme, Joe Garcia preminuo je od tuge. Zaista nemam riječi o tome kako se svi osjećamo. Molim vas, molite za našu obitelj. Bože smiluj nam se, ovo nije lako", objavio je Martinez uz njihovu zajedničku fotografiju.

EXTREMELY heartbreaking and come with deep sorrow to say that my Tia Irma’s husband Joe Garcia has passed away due to grief, i truly am at a loss for words for how we are all feeling, PLEASE PRAY FOR OUR FAMILY, God have mercy on us, this isn’t easy pic.twitter.com/GlUSOutRVV