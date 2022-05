Mjesecima udovice pacijenata nastoje saznati istinu. Zašto najveća bolnica u državi i dalje skriva protokol o zbrinjavanju pacijenata na hematološkom odjelu? Istom odjelu na kojem se, kako je objavilo Provjereno prošli tjedan, koronom zarazio suprug Kristine Klaiber iz Splita. Čovjek koji je nakon transplantacije trebao biti u sterilnim uvjetima. Naposljetku je i preminuo. U međuvremenu - javila se još jedna žena s vrlo sličnom pričom. Šefa KBC Zagreb ovih dana ionako tresu afere. Zvali smo, slali mailove - no i dalje muk. Službenog odgovora još nema. Niti od bolnice, ni od Ministarstva. Što je rekao, bolje rečeno - obećao ministar Beroš?

Prošli tjedan Kristina Klaiber javno je progovorila o smrti supruga - koji je nakon transplantacije u KBC-u Zagreb preminuo od posljedica koronavirusa kojim se zarazio upravo u toj bolnici. Nikakve odgovore nije dobila godinu i pol.

Javila se još jedna žena sa sličnom tragičnom pričom. I njezin je suprug zaražen koronavirusom na hematološkom odjelu KBC-a Zagreb. "Kada me je nazvao da je pozitivan rekao mi je da je već 15 ljudi na odjelu zaraženo", rekla je Antonija Baričević za Provjereno. Nitko joj iz bolnice nije javio da se suprug zarazio.

Dakle, slučaj Kristininog pokojnog supruga nije jedini? Zašto? Jer netko očito nije slijedio protokole o zbrinjavanju pacijenata! Baš taj protokol, nastoje obje ove žene dobiti mjesecima. Na njihova pitanja, odgovor kao i na pitanja ekipe Provjerenog - šutnja.

Ministar Vili Beroš na novinarsko pitanje prvo je okrenuo leđa, a potom na kraju ipak pristaje saslušati pitanje zašto nema odgovora o protokolu.

"Protokol sigurno postoji jer je riječ o visoko sofisticiranoj i obradi i pretragama koji zahtijevaju jako detaljno postupanje", rekao je ministar.

"Nema razloga, niti jednoga, da bi bolnica odbila dati protokole liječenja i svu drugu medicinsku dokumentaciju, osim ako nešto ne skriva", smatra Jasna Karačić iz Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata.

A to je ono u što i Kristina i Tonka sada već opravdano sumnjaju.

Antonijinom suprugu 2014. dijagosticiran je non hodgkin limfom. Dvije godine poslije odlazi na prvu transplantaciju vlastite koštane srži. Nastavlja se liječenje, a 2020. ide na drugu transplantaciju s doniranim stanicama.

"Bio je smješten u sterilnim jedinicama i prvi i drugi put. Prvi put sam ga mogla vidjeti samo preko prozora, preko vrata. Drugi put cijelo vrijeme njegovog boravka u bolnici nisam ga mogla niti vidjeti. Sestre su preuzimale potrebne stvari koje sam donosila", kaže udovica,

Dolazi do relapsa bolesti. Na odjelu za hematologiju prima prvu dozu kemoterapije, izvijestila je reporterka Provjerenog Barbara Majstorović Ivezić.

Bili su cimeri

"Ovaj put nije bio smješten u sterilnoj sobi, nego je bio smješten u običnoj sobi s ostalim pacijentima", ističe Baričević.

Sedam dana poslije pozitivan je na COVID-19. Bris na koronavirus, zbog kontakta s COVID pozitivnim bolesnikom, bio je pozitivan. Liječnici odlučuju prekinuti daljnju kemoterapiju. Antonijin suprug smješten je na istom odjelu kao i Kristinin. Ne samo na istom odjelu, već su neko vrijeme bili i cimeri, dijelili su istu sobu.

Slijed događaja u slučaju Antonijinog supruga bio je sličan onom Kristininog.

"U otpusnom pismu piše da je otpušten bez temperature, dobrog općeg stanja i da je, znači nije imao nikakve respiratorne probleme", prisjeća se Baričević.

"Dodatan je problem što često na našim otpusnim pismima ne pišu niti komplikacije koje su se dogodile, niti piše realno stanje pacijenta. Često sam u praksi vidjela otpusna pisma gdje bi se pacijent otpustio kući - koji teško diše koji je čak i subfebrilan, a u otpusnom pismu bi pisalo da je dobrog općeg stanja, da nema nikakvih problema i da se čak otpušta u boljem stanju nego što je bio, što je daleko od istine", istaknula je Jasna Karačić.

Obostrana upala pluća

Pet dana poslije došao je na hitnu s povišenom temperaturom. Pretragom RTG-a ustanovljena mu je obostrana upala pluća. Nakon toga je otpušten kući.

"Četiri dana nakon toga se javlja opet na hitni prijem radi temperature gdje leži tri dana na hitnoj jer nisu imali mjesta ga staviti na COVID odjel, a pošto mu je još uvijek test bio pozitivan, dobila sam objašnjenje da ga na normalni odjel ne mogu staviti. Stavljen je na COVID odjel s kojeg se nije ni vratio", kazala je Baričević.

Matija je imao 38 godina. Za dva mjeseca napunio bi 39, ali ih nije dočekao. Antoniju su ipak pustili u bolnici kako bi se oprostila od njega. "On je bio svjestan da je kraj jer u jednom trenutku me je primio za ruku i kroz to zatvoreno oko su mu suze tekle. Bio je svjestan da sam tu i da je kraj", prisjeća se Baričević.

Boli je što od bolnice u kojoj se zarazio nije dobio nikakvo objašnjenje. Kako je moguće da se pacijent u procesu kemoterapije zarazi koronavirusom od drugog pacijenta. I da je u tom trenutku, na odjelu na kojem leže teško imunokompromitirani pacijenti - njih čak 15 zaraženo?

Baričević dodaje da su, otkad je počela pandemija, cijeli svoj život podredili da ju on ne dobije. "Djeca i ja, izbjegavali smo izlaske, djeca rođendane. I na kraju, gdje je trebao biti najsigurniji, on je dobio COVID", napominje Baričević.

Beroševo obećanje

Bi li situacija bila drugačija da su oba ova pacijenta, sad već pokojna bila smještena u sterilnoj jedinici? Jesu li, prema protokolu KBC-a Zagreb oni to i trebali biti? Odgovor bismo znali da smo protokol dobili. Ministar Vili Beroš ipak obećava! Kaže da će nazvati nadređene i kako bi poslali protokol o postupanju.

Prema informacijama koje je Provjereno dobilo od iznimno cijenjenog liječnika - problem je u tome što u pisanom protokolu o zbrinjavanju hematoloških pacijenata u KBC-u Zagreb izričito stoji da u oba slučaja, kod alogene i autologne transplantacije - pacijent mora biti u sterilnoj jedinici.

"Je li normalno da ja kao samohrana majka, udovica, pored brige za tri bebača koje imam, pored svakodnevnih obaveza koje imam, svih ostalih popratnih stvari, svakodnevice koju drugi ljudi odrađuju relativno jednostavnije nego ja, moram li se još dodatno boriti s našom birokracijom pokušavajući utvrditi čija je odgovornost smrt moga muža?", pita se Kristina Klaiber.

U situaciji gdje se šef najvećeg KBC-a u zemlji, Ante Ćorušić suočava s optužbama na svoj rad, i ne samo njima, odgovor od njega, kao čelnog čovjeka - nismo dobili. Odvjetnici Kristine Klaiber podnijeli su odštetni zahtjev bolnici. Ni na njega se KBC nije očitavao. Ona kaže, nije ju briga za odštetu. Želi istinu. Pa makar zbog nje išla do Europskog suda za ljudska prava.

