Učiteljica koja je predavala u 4. razredu prva je žrtva strašnog masakra u osnovnoj školi Robb u Teksasu, u kojem je ubijeno 19 djece i dvoje učitelja.

Strašna tragedija je pogodila Ameriku u utorak, kad je Salvador Ramos upao u osnovnu školu u gradiću Uvalde u Teksasu i ubio 19 djece starosti od 7 do 10 godina i njihovo dvoje učitelja. Učiteljica koja je predavala 4. razredu, Eva Mireles, prva je identificiriana žrtva masakra.

Eva je ubijena dok je pokušavala zaštititi djecu od ubojice, koji je ušetao u školu i počeo pucati, kako prenosi Huffington post. Bila je omiljena u zajednici, i ponosna na to što predaje u školi koju uglavnom pohađaju latinoamerikanci. Novinari su kasnije razgovarali s njenom tetkom Lidijom Delgado.

"Moja nećakinja je poginula u ovoj tragediji, do kad će se ovo nastaviti? Nisam niti pomišljala da se ovako nešto ovdje može dogoditi, sad možemo samo moliti za sve nas, za našu djecu, obitelji i Ameriku", rekla je Lidija.

