Ninoslav Jovanović preminuo je od zastoja srca. Služio je doživotnu zatvorsku kaznu zbog otmice i silovanja 12-godišnje djevojčice koja je pronađena živa nakon devet dana mučenja.

Ninoslav Jovanović, poznatiji kao "Malčanski berberin", preminuo je u Kazneno-popravnom zavodu u Požarevcu, prenosi Nova.rs. Kao uzrok smrti navodi se srčani zastoj.

Monstrum silovatelj Jovanović je u kolovozu prošle godine pravomoćno je u Srbiji osuđen na doživotni zatvor zbog otmice i silovanja dvanaestogodišnje djevojčice.

Stravičan zločin koji je užasnuo cijelu regiju dogodio se u prosincu 2019. godine kada je Jovanović u naselju Brzi Brod u Nišu, namamio djevojčicu koja je išla u školu, da prevarom uđe u njegov automobil. Oteo ju je i držao devet dana, tijekom kojih ju je sustavno zlostavljao. Dobio je nadimak "berberin" ili brijač, jer je djevojčici šišao kosu.

Djevojka je u intenzivnoj policijskoj potrazi pronađena živa u jednoj napuštenoj vikendici. Ubrzo je pronađen i uhićen i Jovanović, koji je kasnije osuđen na doživotni zatvor.

Čim je čula vijesti o njegovoj smrti, njegova žrtva, danas 15-godišnja djevojčica izjavila je "Tako sam sretna da ne mogu opisati radost. Tako mi je drago da je ovo konačno gotovo i da je on konačno mrtav. Jedva sam to čekala, ne znam što bih više rekla i kako bih to opisala".

Jovanoviću je u četvrtak navečer pozlilo u njegovoj zatvorskoj sobi. Odmah je prebačen u Zavodski stacionar, gdje mu je pružena sva medicinska pomoć, a zatim je prevezen u Opću bolnicu u Požarevcu. Nekoliko sati kasnije je preminuo. Jovanović je i ranije imao problema sa srcem te je imao ugrađena dva stenta.