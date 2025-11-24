Završili pregovori o Ukrajini, Rubio napustio Švicarsku: Oglasio se Kremlj

Ukrajinske "crvene linije" Nakon obraćanja Volodimira Zelenskog, predsjednik ukrajinskog parlamenta je rekao da Ukrajina neće prihvatiti pravno priznanje teritorija pod ruskom okupacijom, ograničenja ukrajinskih snaga ili ograničenja budućih saveza Ukrajine. Ruslan Stefančuk ih opisuje kao pravila koja "nitko ne može prekršiti" u mirovnim pregovorima, odnosno ukrajinske "crvene linije". Također je u švedskom parlamentu rekao da članstvo Ukrajine u EU i NATO-u mora biti dio svakog mirovnog plana.

Završili pregovori u Ženevi Pregovori o mirovnom planu završeni su nakon intenzivnih diplomatskih napora u nedjelju, a svi ključni pregovarači napustili su grad, javlja BBC. Američki državni tajnik Marco Rubio je otišao sinoć, a ukrajinska delegacija se također vratila u Kijev, tvrde ukrajinski državni mediji koji su pratili pregovore. U nedjelju je Rubio jasno dao do znanja da je rad na mirovnom prijedlogu proces koji je bio u pripremi tri tjedna prije pregovora na visokoj razini i da će se nastaviti nakon sastanka u Ženevi. "Imamo sve vrste ljudi na tehničkoj razini koji rade puno radno vrijeme na ovome", rekao je Rubio novinarima prije nego što je sinoć poletio iz Švicarske. "Postoji nekoliko tehničkih pitanja od kojih očekujemo odgovore ili prijedloge u sljedećih 24 sata. Dakle, ovo je proces u tijeku." Američka ideja bila je okupiti velika imena za istim stolom u nedjelju kako bi pokušali izgladiti neka pitanja, a američki državni tajnik rekao je da su napravili veliki napredak.

Oglasio se Kremlj Kremlj ne želi raspravljati o američkom planu za Ukrajinu putem medija, izjavio je glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov. Tvrde kako nisu primili ažurirani mirovni plan nakon vikend razgovora američkih i ukrajinskih dužnosnika u Ženevi. "U biti, predlažete da usporedimo medijske izvještaje. Ne znamo koliko je to pouzdano ili koliko to odgovara stvarnosti. Ovo je previše važno i složeno pitanje da bismo se oslanjali isključivo na medijske izvještaje", rekao je. "Nismo još vidjeli nikakav plan. Pročitali smo izjavu da su, nakon rasprava koje su se održale u Ženevi, napravljene neke prilagodbe teksta koji smo prethodno vidjeli. Pa, pričekat ćemo i vidjeti. Navodno je dijalog u tijeku, a neki kontakti će se nastaviti. Još nismo dobili ništa službeno", objasnio je Putinov tajnik za tisak, a prenosi RIA Novosti. Dodao je da se ovog tjedna još ne očekuje sastanak predstavnika Rusije i Sjedinjenih Država.

Zelenski: "Putin želi legalno priznanje onoga što je ukrao" Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se švedskom parlamentu putem videolinka. Rekao je da je ovo kritičan trenutak i da njegova zemlja "blisko surađuje sa SAD-om i drugim europskim partnerima kako bi definirala korake" za okončanje rata u Ukrajini, prenosi BBC. "Putin želi legalno priznanje onoga što je ukrao, kako bi prekršio načelo teritorijalnog integriteta i suvereniteta. To je glavni problem." Putin to želi "ne samo od Ukrajine, on to želi od cijelog svijeta, i to je vrlo opasno", dodao je. Istaknuo je da su tijekom dosadašnjih razgovora uspjeli zadržati na stolu "vrlo osjetljive točke", uključujući oslobađanje svih ukrajinskih ratnih zarobljenika i povratak otete ukrajinske djece.