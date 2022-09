Predstavnički dom Kongresa SAD-a usvojio je prijedlog Zakona o potvrđivanju Daytonskog mirovnog sporazuma kroz sankcije tako da se sankcioniraju svi stranci koji podrivaju taj sporazum.

"Bosanci trpe zbog direktnog djelovanja političara koji bezobzirno siju podjele u Bosni, često uz punu podršku Rusije. Ovaj zakon zaštitit će Daytonski sporazum, očuvati desetljeća napretka nakon užasnog bosanskog rata i poslati jasnu poruku da Sjedinjene Države podržavaju mirnu, ujedinjenu i sigurniju Bosnu", objavila je predstavnica u američkom Kongresu Ann Wagner u utorak kasno navečer.

Wagner je potvrdila da je Predstavnički dom Kongresa SAD-a usvojio prijedlog Zakona o potvrđivanju Daytonskog mirovnog sporazuma kroz sankcije tako da se određuju sankcije strancima koji podrivaju Daytonski sporazum te na bilo koji drugi način prijete Bosni i Hercegovini, prenosi Radio Sarajevo.

RELEASE: House Passes Wagner Legislation to Deter Destabilizing Actions in Bosnia and Herzegovinahttps://t.co/0kVVBNxVON