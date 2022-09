Američko veleposlanstvo u Sarajevo oglasilo se povodom najnovijih separatističkih izjava člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika.

Nakon najnovjih izjava Milorada Dodika u kojima je prijetio secesijom BiH, oglasilo se i Veleposlanstvo SAD-a u BiH koji su poručili:

"Ono što govorimo privatno je isto što i javno - Sjedinjene Države ostaju privržene suverenitetu, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru Bosne i Hercegovine i odgovorit ćemo na svaku destabilizirajuću, antidaytonsku aktivnost.

What we say in private is the same as what we say in public - the United States remains committed to Bosnia and Herzegovina’s sovereignty, territorial integrity, and multiethnic character and we will respond to any destabilizing, anti-Dayton activity. 🧵