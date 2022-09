U službenom posjetu Hrvatskoj bio je moćni predsjednik Turske, gospodarski snažne i geostrateški utjecajne zemlje. Osim o gospodarskim odnosima dviju zemalja, razgovaralo se i o stanju u regiji, posebno Bosni i Hercegovini.

Zbog posjeta Erdogana aktivirane su iznimne mjere sigurnosti. Turskog predsjednika cijelo vrijeme prate jake mjere osiguranja, a uz trasu kojom se kreće već se danima ne može parkirati.

Posebna regulacija prometa u Zagrebu na snazi je do 22 sata. Policijskih pojačanja bilo je i na putu do Siska, kao i za vrijeme same ceremonije. Policija je situaciju pratila i iz zraka.

Osvrnuvši se na Erdoganov posjet Hrvatskoj, reporterka i urednica Dnevnika Nove TV Ivana Petrović poručila je kako se dogodilo sve što je očekivano.

"Moram priznati da nisam očekivala nekakvu radikalnu promjenu stava predsjednika Erdogana. Dobro je što su on i predsjednik Milanović razgovarali. Ti njohovi stavovi, osobito oko izmjene izbornog zakona u BiH nisu niti približno kompatibilni, niti su se imalo približili", kazala je Petrović u Dnevniku Nove TV.

Erdoğan se susreo s Plenkovićem pa vratio na Pantovčak: Svečana večera s Milanovićem zatvorena je za javnost

Erdogan u BiH, usprotivio se intervenciji Schmidta u izborni zakon: "Izbori moraju biti konstruktivni i transparentni"

Istaknula je i ulogu Hrvatske u izmjeni izbornog zakona, osobito u zadnjih godinu i pol dana.

"Erdogan je došao na vlast 2002. godine na krilima jednog dokumenta iz pera profesora Ahmeta Davutoglua. Iako se on sa profesorom Davutogluom, nakon puča 2016., rastao politički, strategijska dubina je ostala. To je jedan dokument koji određuje dubinu prostora turskih nacionalnih interesa i obuhvaća sav prostor nekadašnjeg Osmanskog carstva", rekla je Petrović.

Vrlo brzo, tvrdi, Turska je počela ulaziti u procese u Federaciji.

"Hrvatska je na sve to zatvarala oči. Hrvatska je dosta lutala oko politike prema BiH, oko toga koji bi koncept podržala. Bila je u velikom političkom raskolu. Sve se to shvaćalo politički, a ne onako kako se treba shvati, a to je da je opstanak Hrvata u BiH za Hrvatsku ključno sigurnosno i geostrateško pitanje", rekla je Petrović.

Razvijen je, kaže, veliki animozitet prema Hrvatima u BiH.

"Sada, odjednom, u zadnjih pet godina, svima su se upalile lampice i sada bi se to trebalo radikalno izmijeniti nakon toliko godina zapuštenosti s tim da je Hrvatska sve te godine vodila vanjsku politiku jednoga cilja, a to je politika ulaska u Europsku uniju. Turska je ušla duboko u procese. Europska unija je to puštala, ali znala je da je taj prostor politički zapustila i to je prešutno dopuštala. Amerika je to podržavala zbog, u tom času izrazitog proturuskog Erdoganovog raspoloženja. Hrvatska nije uopće na to obraćala pažnju", pojasnila je Petrović u Dnevniku Nove TV.

"Kada se sve to skupa zbroji, mislim da se ništa bitno neće dogoditi. Vidim da je Hrvatski narodni sabor prozvao Erdogana za protudaytonsko ponašanje. Pozivaju visokog predstavnika Schmidta da nešto učini pred izbore. Schmidt neće učiniti ništa jer Schmidt neće napraviti ništa mimo Njemačke politike i izbori će se odviti 2. listopada prema postojećem izbornom zakonu", zaključila je Ivana Petrović.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr