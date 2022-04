Peruanski predsjednik Pedro Castillo (52) zabunio se tijekom javnog nastupa u toj južnoameričkoj zemlji rekavši da se vodi rat između Hrvatske i Rusije, umjesto Ukrajine i Rusije.

Peruanski predsjednik Pedro Castillo, od srpnja 2021., boravio je u gradu Ayacucho udaljenom 560 kilometara od glavnog grada Lime. Ondje je na sastanku ministara svoje zemlje govorio o porastu cijena s kojim se suočavaju tamošnji poljoprivrednici.

"Ne možemo nastaviti odgađati više, gospodine ministre poljoprivrede, mjeru našoj braći poljoprivrednicima. Istina da je kriza nastala COVID-om proširena u zadnje vrijeme ratom između Hrvatske i Rusije, no to je potrebno donijeti što prije", rekao je Castillo, pokazuje snimka objavljena u četvrtak u peruanskim medijima.



Poljoprivrednici u Peruu suočeni su s poskupljenjem gnojiva pa se razmatra alternativno korištenje "guana", organskog proizvoda kojeg luče morske ptice na tamošnjoj obali i otocima.



Invazija Rusije na Ukrajinu počela je prije dva mjeseca, 24. veljače.



Castillo, bivši nastavnik i sindikalni vođa, nije prvi južnoamerički dužnosnik koji je zabunom izgovorio "Croacia" umjesto "Ucrania".



Snimka pokazuje i da je njegov sunarodnjak, peruanski premijer Anibal Torres (79) pogriješio na isti način.



Torres je 5. travnja bio upitan na televiziji o poskupljenju goriva i osnovnih namirnica, na što je telefonski odgovorio: "Ovo su izvanredne okolnosti s kojima se ne suočava samo naša zemlja, nego čitav svijet kao posljedica rata između Rusije i Hrvatske".



Argentinski političar Mario Ishii (62), gradonačelnik gradića Jose C. Paz, udaljenog 35 kilometara od Buenos Airesa, u lokalnom parlamentu je 4. ožujka htio otvoriti raspravu minutom šutnje za žrtve ruske invazije.



"Prije nego što počnem govoriti, htio bih da minutom šutnje zatražimo mir i da odamo počast svim palima u ovim trenucima u Hrvatskoj, vezano uz rat koji se odvija s Rusijom. Molim vas za minutu šutnje", rekao je Ishii, pokazuje video snimka njegovog govora objavljena u argentinskim medijima.

Ishii je zatim ustao nakon čega je održana minuta šutnje. Nitko od prisutnih mu u tom trenutku nije ukazao na grešku u navođenju zemlje u kojoj se odvija sukob.

