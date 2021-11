Peru je u nedjelju u 11:52 pogodio potres magnitude 7.5.

Epicentar potresa zabilježen je u regiji Amazonas, na dubini od 112 kilometara te 45 kilometara udaljen od grada Barrance. Osjetio se u gradu Limi, ali i u drugim susjednim gradovima.

Lokalni mediji su izvijestili kako je u nekoliko pokrajina došlo do nestanka struje. Za sada nema izvješća o ozlijeđenima, a nije prijavljena ni opasnost od tsunamija, javlja CNN.

Čuveni toranj crkve La Jalca Grande, izgrađen u 16. stoljeću i koji se smatra povijesnom baštinom Perua, srušio se u peruanskoj pokrajini Chachapoyas u Amazonasu.

7.4 magnitude quake from a different angle in Peru this morning Nov28th #Peru #earthquake #peruearthquake pic.twitter.com/G4AOnPJaei