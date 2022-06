Održan je sastanak na vrhu država članica Europske unije i zapadnog Balkana.

Održan je sastanak čelnika zemalja članica Europske unije i zapadnog Balkana na kojem se odlučivalo o dodjeljivanju statusa kandidata Ukrajini i Moldaviji.

Odluka Europskog vijeća bila je jednoglasna i te dvije zemlje postale su zemlje kandidati pridruživanje Europskoj uniji.

"Sporazum. Europsko vijeće je upravo odlučio o statusu kandidata za EU Ukrajini i Moldaviji. Povijesni trenutak. Današnji dan označava ključni korak na vašem putu prema EU. Naša budućnost je zajedno", poručio je predsjednik Vijeća Charles Michel na Twitteru.

