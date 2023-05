A u Turskoj se prebrojavaju glasovi drugog kruga predsjedničkih izbora. U Ankari je reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Petrović koja otkriva tko je izgledni pobjednik.

Ivana Petrović iz Anakare je obznanila tko je gotovo sigurno podbjednik izbora.

"Stvar je praktički već gotova prebrojano je 93 posto glasova od čega je 52,15 pripalo Erdoganu, a 47,86 Kilicdarogluu. Prema tome, očito je Erdogan stari novi predsjednik Turske", otkrila je.

Ipak, teško da može biti zadovoljan ovom pobjedom.

"Ona je vrlo uska, a u nju je uložio jako puno. Prvenstveno difamirajući svoga protivnika, prikazivajući lažne videe kako on pregovara u brdima s PKK-ovcima dakle kurdskom ljevičarskom terorističkom organizacijom koja se bori za neovisnost Kurdistana, vrijeđajući protukandidata na osnovu njegova levitskog podrijetla, povezivao ga s jedinicama za zaštitu naroda u Siriji koje su nota bene američki saveznik, erdoganov ljuti neprijatelj. Možemo reći da je Kalicdaroglu ostvario dobar rezultat, ali pobjednik uzima sve",

Kilicdaroglu odlučio je večeras podnijeti ostavku na mjestu predsjednika Republikanske stranke, unatoč tom što je uspio dobro konsolidirati oporbene stranke napose Kurde koji su se bojali da ih se ne krene dijeliti.

Više od 90 posto glasova prebrojano, izlazne ankete se razlikuju: "Ostanite na biračkim mjestima i pripazite na kutije. Okolnosti su teške"

Građani Ankare: "Umorni smo. Želimo slobodu, zadržati svoja prava"

Dan odluke za Tursku. Drugi krug izbora. Dva kandidata. Političar koji je već 20 godina na vlasti ili onaj iza kojeg stoji široka oporbena koalicija?

"Samo su dva kandidata i s obzirom na to da će naši ljudi glasovati samo za to, vjerujem da će sve završiti jako brzo", poručio je aktualni predsjednik Recep Tayyip Erdogan.

"Ovi izbori se održavaju u jako teškim uvjetima. Protiv nas su pokrenuta ocrnjivanja i klevetničke kampanje svih vrsta. Vjerujem u zdrav razum naših ljudi", rekao je pak Kemal Kilicdaroglu, predsjednički kandidat oporbe.

Erdoan s razlogom samouvjeren, Kiličdarolu s razlogom oprezan. Predviđala mu se pobjeda u prvom krugu, nije se dogodila. Od vodstva u svim anketama, došao je do toga da u svim anketama zaostaje. Jedan od razloga, ograničen pristup medijima.

"Što se tiče televizija, TRT, državni kanal, imali su puno emisija o Erdoanu, otvoreno ga podržavaju, dali su mu puno minuta, a svega nekoliko minuta, oko pola sata u cijeloj kampanji Kilicdarogluu", rekao je za Dnevnik Nove TV Devrim Gürkan.

Unatoč tome, mnogi su mu i danas željeli stisnuti ruku.

"Mislim da je Kemal Kilicdaroglu pobjednik", rekla je stanovnica Ankare.

"Umorni smo. Želimo slobodu, zadržati svoja prava", rekao je njen sugrađanin.

Jedna polovica Turske traži promjene, pripadnici druge strpljivo čekaju darove predsjedničke pratnje. Erdoan je danas, kao i prije dva tjedna, dijelio novac.

"Nadamo se da će ishod biti dobar za našu zemlju. Naravno, u mom je srcu da predsjednik pobijedi", kaže Elif iz Istanbula.

Dijeljenje novca nije jedina neuobičajena situacija koja se dogodila na turskim biralištima. Bilo je tu mladenaca, birača koji su došli s kućnim ljubimcima, pa čak i domaćim životinjama.

Pobjednik izbora u Turskoj je nacionalizam: "Glasaju li birači za jakog lidera i stabilnost ili doista žele promjenu?"

Međunarodne posljedice izbora

"Izbori su bitni ne samo za Tursku, već i globalno. Najveći izazov na unutarnjem planu defakto će biti taj odnos prema Siriji. Obojica kandidata su govorila kako žele poboljšati odnose sa Sirijom kako bi se sve izbjeglice vratile kući. Nije mi jasno na koji način će redsjednik Erdogan poboljšati te odnose jer je on u Siriju ušao vrlo duboko, njegovi proxyji tamo rade gotovo dnevno", pojasnila je Petrović.

Zanimljivo je i da Erdogan nije dovodio u pitanje ugovor s Europskom Unijom po kojem Sirijske izbjeglice drži na tlu Turske.

"To je zapravo način na koji Erdogan komunicira svoju politiku. To je često puta i rub ucjene i mislim da će to biti veliki izazov i za EU i za NATO savez.

"Neke iznutra informacije govore da su pregovori u tijeku da će na kraju i pustiti Švedsku u NATO", pojasnila je Petrović.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.