Učenica (15) izbodena u autobusu, otkriveni detalji zločina: Izbo ju je bivši dečko (17), prvo joj je dao buket - "Tresao sam se, htio sam je spasiti"

Otkrivaju se detalji stravičnog slučaja u kojem je u srijedu izbodena 15-godišnjakinja u gradu Croydon, južno od Londona.

Na putu do škole izbodena je u javnosti prepunoj ljudi kada je izašla iz autobusa, a manje od sat vremena kasnije preminula je od posljedica uboda.

Devastating pictures of huge crime scene after girl, 15, stabbed to death on school bushttps://t.co/55Muhu9ZC6 pic.twitter.com/qIQVm1IrmO — Daily Express (@Daily_Express) September 28, 2023

Strani mediji pišu o ispovijestima svjedoka koji su groznom činu svjedočili. Njezin bivši dečko, 17-godišnjak, pokušao joj je dati buket cvijeća u autobusu što je onda odbila i pokušala mu vratiti torbu s njegovim stvarima koje su ostale kod nje nakon prekida.

Krenula je prepirka i natezanje, a kada su izašli iz autobusa, tinejdžer je izvadio nož, koji je kasnije opisan "velik kao mač" te ga zabio djevojčici u vrat i prsa i pobjegao s mjesta zločina.

Djevojčici su pokušali pomoći putnici, prijatelji i vozač autobusa, ali nisu uspjeli. Neki od putnika pojurili su prema napadaču ne bi li ga spriječili u njegovoj namjeri da pobjegne.

"Pokušali smo ga uhvatiti i puno je ljudi pokušalo spasiti djevojčicu. Bio sam jako šokiran, tresao sam se. To je nečija kći", ispričao je jedan od svjedoka za Daily Mail.

A 15 year-old girl has been killed in a stabbing in Croydon, south London. A teenage boy was arrested after the girl died at the scene at 09:21 BST, and a murder inquiry has begun. Police believe he may have known the victim. https://t.co/5eohok73wT@BBCNews pic.twitter.com/DrkkC88sq3 — citizenAID (@ThecitizenAID) September 27, 2023

Policija ga je ulovila oko sat vremena nakon svađe, tek 20-ak minuta nakon što je preminula 15-godišnjakinja od koje se nije uspjela oprostiti obitelji ni prijatelji.

"Odvratno je kad gledamo kako se ubijaju ova djeca iz četvrti, to vas boli u srcu. Ovo su mogla biti naša djeca, to je poražavajuće", rekao je James Watkins koji radi s problemtičkim mladima.

A schoolgirl aged 15 has been brutally stabbed to death on a route 60 bus in #Croydon.



Emergency services rushed to Wellesley Road at 08:30. Sadly, the teenager was pronounced dead at the scene at 09:21.



A teenage boy has been arrested by Police at 09:45, in the Croydon area. pic.twitter.com/uwF532Baiw — 999 London (@999London) September 27, 2023

"Srce mi je slomljeno jer je dijete u našem gradu ubijeno na putu do škole i ne mogu zamisliti bijes kroz koji prolazi njezina obitelj", rekla je zastupnica Croydona Sarah Jones.

Forenzičari su jučer s mjesta na kojem je ubijena djevojčica skupljali ruže koje su uprljali krvave mrlje. Našli su i ljubavnu poruku. "Volim te toliko puno i nikad nisam upoznao nekoga tko ima ljepši osmijeh i ljepše oči od tebe. Posebna si cura, princeza", pisalo je.

17-godišnjak je trenutno u pritvoru. Ispitat će ga detektivi, a onda će biti poznato što će se s njim događati.