Objavljen identitet jednog od napadača! Policija mu okružila kuću: "Nije sigurno"

Australska policija identificirala je jednog napadača u smrtonosnoj pucnjavi na plaži Bondi, potvrđeno je u nedjelju navečer.
Riječ je o Naveedu Akramu, koji je, prema policijskim informacijama, jedan od dvojice napadača koji su nešto prije 19 sati u nedjelju otvorili vatru na okupljene tijekom židovskog događaja povodom Hanuke na poznatoj plaži u Sydneyju.
U napadu je, prema dosad potvrđenim podacima, ubijeno najmanje 12 osoba, među kojima su djeca, jedan policijski službenik i jedan od napadača. Drugi napadač je ranjen, nalazi se u policijskom pritvoru i u kritičnom je stanju.
Policija je nakon identifikacije osumnjičenog ogradila ulicu u jugozapadnom dijelu Sydneya u kojoj je, prema sumnjama, živio jedan od napadača. Na mjesto događaja okupili su se deseci ljudi pokušavajući se približiti kući, no policija je blokirala prilaz i pozvala građane da se udalje.
"Nije sigurno, morate se vratiti", rekao je jedan policijski službenik novinarima portala news.com.au.
U okolnim ulicama okupile su se skupine stanovnika i mlađih muškaraca koji su raspravljali o stravičnom napadu koji se dogodio više od 50 kilometara dalje. Neki stanari, kojima je onemogućen povratak u njihove domove, molili su policiju da ih pusti kroz sigurnosni kordon, no bez uspjeha.
Policija Novog Južnog Walesa potvrdila je da istražuje i dojave o mogućoj improviziranoj eksplozivnoj napravi (IED), nakon nepotvrđenih informacija da je jedna mogla biti postavljena ispod pješačkog mosta u blizini mjesta napada.