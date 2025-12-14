Objavljen identitet jednog od napadača! Policija mu okružila kuću: "Nije sigurno"

Australska policija identificirala je jednog napadača u smrtonosnoj pucnjavi na plaži Bondi, potvrđeno je u nedjelju navečer.

Riječ je o Naveedu Akramu, koji je, prema policijskim informacijama, jedan od dvojice napadača koji su nešto prije 19 sati u nedjelju otvorili vatru na okupljene tijekom židovskog događaja povodom Hanuke na poznatoj plaži u Sydneyju.

Two early reports that the shooter’s name was Naveed Akram pic.twitter.com/zVxSF4CAMU — Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) December 14, 2025

U napadu je, prema dosad potvrđenim podacima, ubijeno najmanje 12 osoba, među kojima su djeca, jedan policijski službenik i jedan od napadača. Drugi napadač je ranjen, nalazi se u policijskom pritvoru i u kritičnom je stanju.

Policija je nakon identifikacije osumnjičenog ogradila ulicu u jugozapadnom dijelu Sydneya u kojoj je, prema sumnjama, živio jedan od napadača. Na mjesto događaja okupili su se deseci ljudi pokušavajući se približiti kući, no policija je blokirala prilaz i pozvala građane da se udalje.

"Nije sigurno, morate se vratiti", rekao je jedan policijski službenik novinarima portala news.com.au.

U okolnim ulicama okupile su se skupine stanovnika i mlađih muškaraca koji su raspravljali o stravičnom napadu koji se dogodio više od 50 kilometara dalje. Neki stanari, kojima je onemogućen povratak u njihove domove, molili su policiju da ih pusti kroz sigurnosni kordon, no bez uspjeha.

Policija Novog Južnog Walesa potvrdila je da istražuje i dojave o mogućoj improviziranoj eksplozivnoj napravi (IED), nakon nepotvrđenih informacija da je jedna mogla biti postavljena ispod pješačkog mosta u blizini mjesta napada.