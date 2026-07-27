"Vatrene oluje" haraju Francuskom. Uhićena 162 osumnjičena piromana: "Ovo će biti požar stoljeća"

Više od 360.000 osoba evakuirano je zbog velikih požara koji danima haraju Francuskom i Španjolskom. Vatra je u Francuskoj stigla nadomak Bordeauxa, dok vlasti na istoku Španjolske upozoravaju da je jedan od najvećih požara i dalje izvan kontrole.

Prema podacima francuskih vlasti, iz svojih domova evakuirano je više od 250.000 osoba, dok je u Španjolskoj domove moralo napustiti više od 116.000 stanovnika.

Požari na poluotoku Cap Ferret, na atlantskoj obali Francuske, proširili su se prema Bordeauxu, u središtu jedne od najpoznatijih vinogradarskih regija u zemlji. Do sada je ondje izgorjelo oko 42.000 hektara zemljišta.

Francuski ministar obrane Sébastien Lecornu objavio je da je ove godine u Francuskoj izgorjelo ukupno 116.000 hektara površine, što je gotovo 44.000 hektara više nego tijekom dosad rekordne 2022. godine, kada je izgorjelo 72.000 hektara.

Situaciju dodatno otežava pojava vatrenih oluja u regiji Gironde na jugozapadu Francuske. Riječ je o snažnim požarnim sustavima koji stvaraju vlastite vjetrove i munje, zbog čega je gašenje požara još zahtjevnije.

Predsjednik Emmanuel Macron u ponedjeljak je održao krizni sastanak s članovima vlade, nakon što je dan ranije od premijera zatražio aktiviranje državnog kriznog stožera.

Francuske vlasti upozoravaju da je većina požara posljedica ljudskog djelovanja. "Devet od deset požara uzrokovano je ljudskim faktorom i nastaje zbog nepažnje", rekao je Lecornu.

Europe is burning. France + Spain: 250,000+ people evacuated this weekend alone. France: 98,000 hectares destroyed, a new national record. Worst wildfire crisis in the country’s history.



Even the Tour de France had to cut its final stage. When wildfires cancel the Tour de… pic.twitter.com/DOXFbJj8bZ — France Safety Travel (@francesafetytra) July 26, 2026

Dodao je da je od 6. srpnja uhićeno 162 osumnjičenih za podmetanje požara te da su sigurnosne službe pojačale aktivnosti kako bi otkrile odgovorne.

Gradonačelnik Cestasa, mjesta južno od Bordeauxa, Jérôme Steffe, upozorio je da bi ovo mogao biti "požar stoljeća". Za BBC je rekao da je tijekom noći iz njegova grada evakuirano 17.000 stanovnika nakon što se požar naglo proširio. "U mom gradu situacija je zaista katastrofalna", rekao je Steffe.

Požar u Francuskoj Foto: Afp

Prema njegovim riječima, u regiji je dosad izgorjelo 42.000 hektara zemljišta, a uništeno je i 240 kuća. Iako se požar više ne širi jednakom brzinom kao prethodnih dana, upozorio je da opasnost nije prošla.

"Dobili smo tek malu bitku. I dalje postoji opasnost zbog letećih iskri ili iznenadne promjene smjera vjetra", rekao je te dodao da vatrogasci ulažu sve napore u stvaranje protupožarnih pojaseva kako bi zaustavili širenje vatre.

"Svi smo u strahu zbog ove situacije", poručio je gradonačelnik.