Mještani se pobunili. Imaju samo jedan zahtjev: "Ne prihvaćamo drugačiji odgovor..."

U Radašinovcima kod Benkovca stotine mještana izašle su na ulicu zbog planirane rekonstrukcije ceste koja prolazi kroz naselje.

Mještani traže da cesta nakon rekonstrukcije bude široka pet metara cijelom dionicom, umjesto planirana četiri metra.

Ističu kako prosvjeduju zbog sigurnosti svih stanovnika, osobito djece, ali i brojnih turista koji tom prometnicom svakodnevno prolaze.

Prosvjed u Radašinovcima - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Prosvjed u Radašinovcima - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Poručuju da neće pristati na rješenje koje predviđa užu cestu te upozoravaju da će, ne bude li njihov zahtjev prihvaćen, potpuno blokirati promet i radove na toj dionici.

Reporter Dnevnika Nove TV Ivan Krznarić javio se iz Radašinovaca, gdje je izvijestio da se na toj dionici ceste vozila jedva mogu mimoići. Ondje je razgovarao i s mještaninom Josipom Krpinom.

Ivan Krznarić i Josip Krpina - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"Cesta bi trebala zadržati svoje oronule gabarite, to je oko četiri metra. Apsolutno svi mještani su time nezadovoljni, nezadovoljni smo s kudikamo još više stvari. Nezadovoljni smo odnosom gradonačelnikom Benkovca koji je sada tu, a nije zastupao naše interese. Nezadovoljni smo odnosom bivšeg gradonačelnika. Pozivamo ih da isprave ovu nepravdu. Ako oni ne isprave to da se asflat proširi na pet metara ići će takvi prosvjedi da ćemo blokirati radove do daljnjega, dok se ne ispuni to što tražimo. Cesta mora biti minimalno pet metara da zadovoljila sve standarde i uvjete za kakvo-takvo sigurnosno prometovanje", rekao je Krpina i dodao da su ugroženi svi koji se kreću tom cestom.

Ivan Krznarić i Josip Krpina - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

"Kad se mimoilazite, vozite biciklom, pješačite, u svakom mogućem smislu... Bili smo ugodno iznenađeni da se cesta počela raditi, ali kad smo vidjeli što žele napraviti organizirali smo prosvjed. Došli su predstavnici Županije koji su uvidjeli da smo u pravu, da je moguće napraviti cestu širine pet metara. Idu pred svoje nadređene s našim prijedlogom. Ne prihvaćamo drugačiji odgovor ili će demonstracije biti ne ovako mirne", zaključio je Krpina.