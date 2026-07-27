Ispovijest vojnih pilota s požarišta u Francuskoj: "Kiša je pomogla, ali s višim temperaturama vatra se budi"

Pripadnici 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva već četvrti dan zaredom sudjeluju u gašenju najvećeg požara na području Somusa pokraj Bordeauxa u Francuskoj. Iako je kiša nakratko pomogla, visoke temperature i vjetar ponovno raspiruju vatrenu stihiju.

U četiri dana angažmana u Francuskoj, hrvatski piloti ostvarili su 118 letova, 20 sati naleta te na požarište izbacili čak 576 tona vode. Kapetan prve posade u Francuskoj je bojnik Ante Vranjić, dok je kapetan druge posade bojnik Ivan Dukić, koji se javio s terena.

"Četvrti dan misije gašenja požara u Francuskoj je u tijeku. Sletjeli smo s gašenja požara zapadno od Bordeauxa. Stanje je puno bolje nego što je bilo jučer, zahvaljujući sinoćnjoj kiši. Međutim, kako je danas viša temperatura i kako dan ide prema kraju, vjetar pojačava. Požar se ponovno budi, stoga ćemo vidjeti što će donijeti naredni sati i dan", poručio je bojnik Dukić.

Žestoka borba i na domaćem terenu: Od sredine lipnja gašena 39 požara

Usto što pomažu francuskim kolegama, pripadnici 855. protupožarne eskadrile paralelno pokrivaju i najizazovniji dio sezone na hrvatskom Jadranu. Od 15. lipnja do 27. srpnja gasili su 39 požara diljem obale, a tijekom vikenda dva Canadaira CL-415 bila su angažirana i na požarištu na području Krusvara u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Ove su godine zračne snage u Hrvatskoj izvršile 3195 letova, ostvarile više od 481 sat naleta i izbacile više od 15.200 tona vode. Od početka godine zaprimljeno je čak 139 zahtjeva Hrvatske vatrogasne zajednice.

Piloti ističu kako je sezona malo iznad prosjeka, no da dobrom organizacijom uspijevaju sve pokriti.

"Većina požara trenutno je nastala od prirodnih nepogoda kao što su udari groma", objasnio je natporučnik Marino Bukvić, pilot Air-Tractora AT-802.

Da je riječ o iznimno zahtjevnom, ali ispunjujućem poslu, potvrđuje i mladi poručnik Mislav Petrović.

"Kad se vratimo sa zadaće još smo pod dojmome i pod adrenalinom, umor dođe tek sutradan. Kad iz zraka vidite što se događa i kako zemaljske snage nakon našeg udara mogu požar do kraja zaustaviti, vidi se koliku važnost ovi zrakoplovi imaju za našu državu."