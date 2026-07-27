Požar s opasnim "vatrenim oblakom" prijeti Bordeauxu, ljudi nose maske

Stanovnici Bordeauxa počeli su nositi zaštitne maske jer se nad gradom nadvio gusti dim koji donosi vjetar, rekao je za BBC jedan od stanovnika. Pierre Pourquery kaže da je u gradu do sada vladalo zatišje, no da ljudi sada osjećaju tjeskobu i strah kako se požar približava gradu.

On živi na istočnoj strani grada te je primio prijatelje koji su evakuirani iz zapadnog dijela Bordeauxa, koji je bliže požarištu. Pourquery ističe da najveću opasnost za stanovnike predstavlja toksičnost dima, zbog čega neki ljudi imaju poteškoće s disanjem.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron trenutačno predsjedava kriznim sastankom vlade posvećenom velikim šumskim požarima koji haraju jugom Francuske.

Veliki požar u regiji Gironde prisilio je na evakuaciju više od 200.000 ljudi, a vatrena stihija sada je udaljena svega oko 15 kilometara južno od Bordeauxa.

🔴 L'aéroport de Bordeaux est actuellement opérationnel et particulièrement mobilisé afin d'apporter au territoire tout le soutien nécessaire dans le cadre de la lutte contre les incendies en cours.



➡️ Les vols commerciaux opèrent normalement.



Par décision préfectorale, les… pic.twitter.com/t28ZvZOTAn — air plus news (@airplusnews) July 27, 2026

Kiša i povoljni vremenski uvjeti tijekom noći spriječili su dodatno širenje požara, javlja BBC.

Međutim, prema prognozama francuske meteorološke službe, temperature bi se kasnije ovog tjedna ponovno trebale popeti na oko 40 Celzijevih stupnjeva.

Požar u regiji Gironde vjerojatno će gorjeti još tjednima, a moglo bi proći i nekoliko mjeseci prije nego što bude potpuno ugašen, upozorio je visoki dužnosnik.

🔥L'#incendie de #Gironde est toujours en cours ce matin et n'est toujours pas fixé. Les conditions plus humides ont néanmoins permis de ralentir sa progression ces dernières heures.

Vidéo : Marins-pompiers de Marseille pic.twitter.com/QjBTnhKT6t — Meteo60 (@meteo60) July 27, 2026

Glasnogovornik Nacionalne federacije francuskih vatrogasaca, potpukovnik David Annotel, rekao je da će se intenzitet požara postupno smanjivati, ali da će biti potrebno mnogo vremena kako bi se sanirala sva pogođena područja.

S obzirom na novi toplinski val koji se očekuje ovog tjedna, Annotel upozorava da će vremenski uvjeti ponovno biti povoljni za širenje požara, a nepovoljni za vatrogasce.

Ogromni požar u Girondeu stvorio je "vatreni oblak" koji se sada približava području Bordeauxa i dodatno povećava strah od širenja katastrofe prema gradu. Vatrogascima otežava posao jer može raspiriti postojeći plamen i izazvati nova žarišta.

Takav se oblak u petak pojavio iznad Girondea, dok se požar širio prema području Bordeauxa.

Francuska je među zemljama koje su najteže pogođene ovogodišnjim požarima. Na jugozapadu zemlje izgorjele su 42.000 hektara, što taj požar čini jednim od najvećih od završetka Drugog svjetskog rata.

Vatrogasci i dalje pokušavaju staviti pod kontrolu veliki požar u regiji Gironde, u blizini Bordeauxa, javlja BBC.

Italija

U Italiji je jučer više od 400 ljudi evakuirano morskim putem nakon što je požar zahvatio dijelove južne jadranske obale, uključujući pokrajinu Puglia.

Požar je u nedjelju gorio i u blizini mjesta Torretta, nedaleko od Palerma na otoku Siciliji.

Požari kod Madrida: Ponedjeljak i utorak presudni – ministar

Ponedjeljak i utorak dani su koji će biti "apsolutno presudni" za kontrolu požara koji bukte nedaleko Madrida, a koji su među najvećima u povijesti zemlje, rekao je ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska.

"To su dva dana tijekom kojih možemo biti proaktivni u postizanju napretka, kontroli i obuzdavanju požara", dodao je na brifingu za novinare.

Naglasio je zaista nepovoljnu vremensku prognozu od srijede, s očekivanim porastom temperatura.

🔥 La noche en Sotillo de la Adrada ha sido terrorífica y muy dura. Imágenes de esta zona durante la noche. #Ávila #IFBurgohondo pic.twitter.com/cz5kS8pPWj — MeteoÁvila (@Meteoavila2) July 27, 2026

Što se tiče požara kod Valencije, španjolski ministar kazao je da je zabrinut jer on još nije obuzdan.

"Više od 16.000 stanovnika evakuirano je iz svojih domova, a više od 65.000 je pod mjerom ograničenja kretanja", rekla je Pilar Bernabé, županica regije Valencije, u vezi s drugim požarom koji je, prema vlastima, već opustošio oko 7000 hektara.

Posljedice požara u Francuskoj i Španjolskoj - 3 Foto: Afp

Posljedice požara u Francuskoj i Španjolskoj - 4 Foto: Afp

Posljedice požara u Francuskoj i Španjolskoj - 2 Foto: Afp

Posljedice požara u Francuskoj i Španjolskoj - 1 Foto: Afp