FOTO Potresni prizori mjesta koje je sravnila vatrena stihija, stižu šokantne optužbe: "Luksuzne vile bile su važnije od nas?"

Požari koji već danima haraju jugozapadom Francuske iza sebe ostavljaju prizore potpune pustoši. U mjestu Le Porge, u departmanu Gironde, izgorjelo je 175 kuća, a stanovnici se nakon evakuacije vraćaju pred zgarišta koja su donedavno bila njihovi domovi.

Na mjestu gdje je nekoć stajala kuća Yvesa Brugieregardea danas su ostali tek crni zidovi koji jedva stoje, hrpe crijepa, izgorjele grede i rastopljeni prozorski okviri. U vrtu je ostala samo jedna drvena stolica i nekoliko keramičkih posuda, uz kostur bicikla.

La Porge nakon požara, Francuska - 7 Foto: Afp

"U ovoj smo kući i ovom vrtu moja partnerica i ja ispisivali našu životnu priču. Bila je to ljubav iz mladosti kojoj okolnosti tada nisu dopustile da zaživi, a ponovno smo se pronašli 2009. godine i ovdje gradili zajednički život", ispričao je 69-godišnji stanovnik.

Cesta koja je postala simbol razaranja

Njegova kuća nalazila se uz departmansku cestu D3, koja vodi prema zaljevu Arcachon i poluotoku Cap-Ferret. Donedavno je ta prometnica značila put prema plažama i restoranima poznatima po kamenicama, no danas bi, kažu stanovnici, mogla nositi naziv "Avenija pustoši".

La Porge nakon požara, Francuska - 11 Foto: Afp

U toj su ulici uništene 52 od ukupno 175 kuća koje je progutao veliki požar koji je krenuo iz mjesta Saumos.

La Porge nakon požara, Francuska - 10 Foto: Afp

Pogled na krajolik ostavlja bez riječi. Borove šume pretvorene su u crne siluete. Iako stabla još stoje, stručnjaci upozoravaju da su im korijeni izgorjeli duboko pod zemljom te da će uskoro propasti. Tlo je prekriveno ugljenom i pepelom, dok se na brojnim mjestima i dalje uzdižu oblaci dima iz tzv. "zombi-požara" koji tinjaju.

Uz cestu leže rastopljeni telefonski vodovi, srušeni električni stupovi te izgorjeli automobili i poljoprivredni strojevi.

La Porge nakon požara, Francuska - 9 Foto: Afp

La Porge nakon požara, Francuska - 8 Foto: Afp

"Pred nama je bio zid vatre"

Sophie Rocher, vlasnica hotela koji je ostao netaknut, prisjetila se dramatičnih trenutaka.

"U srijedu navečer ispred nas se nalazio zid plamena viši od deset metara. Bio je s druge strane ceste. Da je prešao na našu stranu, vjerojatno bismo izgubili i vlastite živote", rekla je.

Stanovnici i dalje pokušavaju shvatiti zašto su neke kuće potpuno uništene, dok su druge ostale gotovo netaknute.

To se dogodilo Alexisu Fontanu, 35-godišnjaku koji je tek završio obnovu svoje kuće.

"Vatra je zagrijala i ispucala zidove, ali kuća je ostala stajati. Toliko smo je dobro toplinski izolirali da nijedna iskra nije uspjela prodrijeti unutra", ispričao je.

Ipak, nije siguran koliko će građevina ostati stabilna nakon tako snažnog požara.

"Barem sam uspio spasiti sve svoje stvari", kaže s olakšanjem.

Njegov punac nije imao tu sreću. Susjedna kuća ostala je bez krova, nakon čega je unutrašnjost potpuno izgorjela.

Umjesto tugovanja odlučili pomagati

Unatoč vlastitoj tragediji, Alexis Fontan i njegov punac odlučili su pomoći zajednici.

Dok je njegov punac otišao pomagati vatrogascima i volonterima, Alexis je u sportskoj dvorani, pretvorenoj u prihvatni centar, pripremao hranu za ljude na terenu.

La Porge nakon požara, Francuska - 5 Foto: Afp

Požar se vratio drugi put

Le Porge su pogodila dva naleta požara.

Prvi je stigao u srijedu navečer, nakon što je požar oko podneva izbio u mjestu Saumos, udaljenom trinaest kilometara.

Već sljedeće večeri plamen se ponovno vratio i dovršio razaranje.

Kad se u subotu, unatoč zabranama, Yves Brugieregarde uspio vratiti, prvo je vidio potpuno uništenu kuću susjeda.

"Gradili su je vlastitim rukama svakog vikenda pune četiri godine. Bol koju je ta žena osjećala ostat će mi zauvijek u sjećanju", prisjeća se.

"Vatra je progutala cijeli naš život"

O vlastitoj kući govori teško.

"Sve je bilo toliko spaljeno da nisam mogao prepoznati gdje je bila spavaća soba, a gdje kuhinja. Nije ostao nijedan komad namještaja, nijedan predmet. Vatra je progutala baš sve."

Usprkos svemu, uspio je pronaći nekoliko svojih skulptura izrađenih od recikliranih materijala, koje stvara pod umjetničkim imenom Yves Bouts2bois.

La Porge nakon požara, Francuska - 4 Foto: Afp

"Da sam znao, ostao bih braniti kuću."

Nekadašnji logističar u vojsci smatra da su vlasti mogle reagirati ranije.

"Već oko podneva osjećao se miris dima, a u daljini se vidio veliki oblak. Kada su oko 15 sati stigli prvi kanaderi, požar je već izmaknuo kontroli. Izgledalo je poput nuklearne eksplozije, s ogromnim crnim oblakom u obliku gljive", rekao je.

Sa suprugom i unukom napustio je kuću oko 20:30.

"Ponijeli smo samo jednu torbu s nekoliko komada odjeće, lijekovima i osobnim dokumentima. Da sam znao što će se dogoditi, ostao bih braniti kuću kao jedan susjed koji ju je spasio tako što ju je cijelu noć polijevao vodom."

Za njega gubitak doma nije samo materijalna šteta.

"To mjesto bilo je naš svijet. Ondje smo planirali dočekati starost, uz unuke i velika obiteljska okupljanja."

La Porge nakon požara, Francuska - 2 Foto: Afp

La Porge nakon požara, Francuska - 1 (Foto: Afp)

Mještani se osjećaju napuštenima

Novoizabrani gradonačelnik Le Porgea Martial Zaninetti priznao je da nije mogao ni zamisliti ovakvu katastrofu.

Nakon što je potvrđeno da je izgorjelo 175 od ukupno 1617 kuća te da je požar zahvatio polovicu od 15.000 hektara općinskog područja, gradske vlasti organiziraju psihološku pomoć i pokušavaju pronaći smještaj za stanovnike koji su ostali bez svega.

Iako gradonačelnik izbjegava političke komentare, među stanovnicima sve se glasnije čuje uvjerenje da je njihovo mjesto bilo žrtvovano kako bi se zaštitio luksuzni poluotok Cap-Ferret.

"Kada je požar zaprijetio Cap-Ferretu, dio vatrogasaca koji su branili naše kuće morao je otići onamo. Neki su to odbili", tvrdi više mještana.

Prema njihovim riječima, činilo se kao da su luksuzne vile na najprestižnijem dijelu poluotoka bile važnije od njihovih domova, koji su se u samo nekoliko sati pretvorili u pepeo, piše Le Monde.

La Porge nakon požara, Francuska - 3 Foto: Afp