Nakon eksplozije u centru Milana zapalilo se nekoliko automobila i okolni objekti. Prema lokalnim medijima, ima i ozlijeđenih.

Nakon jake eksplozije u centru Milana na sjeveru Italije oko 11:30 zapalilo se nekoliko vozila, prenosi Daily Mail.

Talijanski Curriore Milano izvijestio je da su najmanje četiri osobe ozlijeđene.

Massive explosion in the center of Milan 🥺 pic.twitter.com/jqldJyiFRk

Prema snimkama iz zraka, u četvrti Porta Romana vidi se crni dim koji se uzdiže između zgrada, a vatrogasci paze na vatru. Zahvaćeni su automobili, ljekarna i obližnja zgrada.

An explosion occurred in the center of Milan, cars are on fire.



According to preliminary information, a parked van exploded. pic.twitter.com/gSIBAYQZBu