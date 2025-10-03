FOTO Požar u najvećoj kalifornijskoj rafineriji: Nebo iznad LA-a u narančastom sjaju

Ogroman požar izbio je u proizvodnom pogonu Chevrona za mlazno gorivo u Kaliforniji. Rafinerija El Segundo u blizini Los Angelesa u četvrtak je poremetila opskrbu na izoliranom kalifornijskom tržištu energije.

Chevronova druga najveća rafinerija u Sjedinjenim Državama, postrojenje El Segundo, isporučuje petinu svih goriva za motorna vozila i 40% mlaznog goriva koje se troši u južnoj Kaliforniji.

Požar u rafineriji Chevrona - 10 Foto: Afp

Nije bilo prijavljenih ozljeda i svi radnici u rafineriji su pronađeni, rekla je glasnogovornica Chevrona Allison Cook. Mediji su izvijestili da je požar stavljen pod kontrolu, iako je u petak rano ujutro još uvijek gorio.

Nije odmah bilo jasno što je uzrokovalo eksploziju u postrojenju u predgrađu El Segundo, koje opskrbljuje mlaznim gorivom Međunarodnu zračnu luku Los Angeles (LAX), smještenu sjeverno od rafinerije.

Požar u rafineriji Chevrona - 8 Foto: Afp

Ugroženo tržište goriva u Kaliforniji

"Trenutno nema poznatog utjecaja na LAX“, rekla je gradonačelnica Los Angelesa Karen Bass. Požar je izbio u rafinerijskom postrojenju Isomax 7, koje pretvara loživo ulje srednjeg destilata u mlazno gorivo.

Nije bilo jasno kako će to utjecati na sposobnost rafinerije da proizvodi mlazno gorivo i je li to utjecalo na širu proizvodnju. Cijene američke nafte WTI u terminskim ugovorima trgovale su se u petak u 11:36 GMT za 22 centa, na 60,70 dolara po barelu, što je na putu prema tjednom gubitku od preko 7%.

Požar u rafineriji Chevrona - 6 Foto: Afp

Malo je vjerojatno da će požar imati veliki utjecaj na šire tržište nafte, rekla su dva analitičara za Reuters, ali cijene benzina u Kaliforniji mogle bi porasti jer je tržište goriva u toj državi izolirano od drugih američkih rafinerijskih centara na Srednjem zapadu i na obali Meksičkog zaljeva.

Ako bude pogođena opskrba, kalifornijsko tržište moglo bi privući uvoz goriva iz rafinerija sjeveroistočne Azije u Južnoj Koreji, Tajvanu i Japanu, rekli su azijski trgovinski izvori. Sjeveroistočna Azija je do sada ove godine poslala 90.000 barela mlaznog goriva u regiju zapadne obale SAD-a u usporedbi sa 112.000 barela dnevno u 2024.

Požar u rafineriji Chevrona - 7 Foto: Afp

Vatrena kugla obojala nebo u narančasto

"Pripadnici vatrogasne službe Chevron, uključujući hitne službe iz gradova El Segundo i Manhattan Beach, aktivno reagiraju na izolirani požar unutar rafinerije Chevron El Segundo“, rekao je glasnogovornik Cook. "Svo osoblje rafinerije i izvođači radova su pronađeni i nema ozlijeđenih."

Požar u rafineriji Chevrona - 5 Foto: Afp

Lokalni dužnosnici rekli su da nisu izdane naredbe za evakuaciju obližnjih stanovnika, od kojih neki žive u stambenim zgradama preko puta rafinerije.

Stanovnicima Manhattan Beacha, koji se nalazi jugozapadno od rafinerije, rečeno je da ostanu u skloništu do 2 sata ujutro.

Požar u rafineriji Chevrona - 1 Foto: Afp

Stanovnici Los Angelesa objavili su brojne videozapise požara na internetu, rekavši da su bili zapanjeni bukom eksplozije. Kamera Sveučilišta Kalifornija u San Diegu snimila je eksploziju ubrzo nakon 21:30.

Požar u rafineriji Chevrona - 4 Foto: Afp

Vatrena kugla kada je požar izbio obojila je nebo u narančasto u zapadnom području Los Angelesa, kao i sigurnosna baklja rafinerije, koja se upalila zbog požara.

Požar u rafineriji Chevrona - 2 Foto: Afp

Sigurnosne baklje, koje ispuštaju visoki plamen, koriste se kada rafinerije ne mogu normalno prerađivati ​​ugljikovodike. Uz Chevron, državne i savezne sigurnosne agencije istražit će požar nakon što se požar ugasi, rekli su.

U prosincu 2022. godine, izolirani požar u rafineriji je brzo ugašen. U SAD-u je do sada u 2025. godini bilo nekoliko požara u rafinerijama.

Požar u rafineriji Chevrona - 3 Foto: Afp

Ukupni skladišni kapacitet rafinerije je 12,5 milijuna barela u oko 150 glavnih spremnika. Izvori su rekli da nisu sigurni koliko se mlaznog goriva trenutno nalazi u skladištu.