Nakon požara veliki je izazov pred Los Angelesom: "Sada izgleda nemoguće, ali..."

Više od 10.000 kuća uništeno je u trotjednom požaru u blizini Los Angelesa, ne računajući trgovine, restorane i ostale javne zgrade. Brza obnova u kontekstu manjka radne snage, inflacije i strogih urbanističkih propisa bit će velik izazov.

"Proces obnove bit će jako težak", rekao je Jim Tobin, predsjednik Nacionalnog udruženja graditelja (NAHB).

"I to će potrajati jer su požari jedinstveni u odnosu prema poplavama ili uraganima, šteta im je totalna".

Prema njegovu mišljenju, čak i elementi koji su preživjeli požar poput temelja, dimnjaka ili struktura od kamena i betona morat će se ukloniti jer "požar jako oštećuje te materijale". Uz to, na njih je bačeno mnogo vode i retardanta.

Prije početka bilo kakve gradnje specijalizirane tvrtke moraju očistiti zemljište od otrovnog onečišćenja, rekla je Mary Comerio, profesorica urbane arhitekture na Sveučilištu Berkeley, stručnjakinja za urbanu obnovu nakon katastrofa.

U Paradiseu, gdje je u požaru u studenome 2018. godine bilo uništeno 18.000 zgrada od čega 11.000 kuća, ta faza čišćenja terena trajala je devet mjeseci, rekla je Colette Curtis, direktorica za obnovu toga kalifornijskog grada.

Preživjelo je samo 10 posto kuća i oko 500 zgrada (trgovina, poduzeća), među kojima gradska vijećnica. Prva građevinska dozvola izdana je u ožujku 2019. godine. Prva kuća završena je u srpnju te godine, a sada se gradi 400 kuća.

"Za potpunu obnovu trebat će vjerojatno još deset godina", naglasila je.

U Los Angelesu bi to moglo ići brže s obzirom na to da su stanovnici Pacific Palisadesa i Malibua imućni pa neće morati čekati isplatu odštete od osiguranja, moguću saveznu pomoć ili pregovarati o novoj hipoteci.

Tri do pet godina

No, ishođenje građevinske dozvole moglo bi potrajati devet do 12 mjeseci, rekli su stručnjaci, ocijenivši da bi kompletan proces do završetka kuće za stanovanje mogao trajati tri do pet godina.

Javne vlasti moraju također raščistiti i obnoviti cestovnu, sanitarnu i energetsku mrežu i obnoviti javnu infrastrukturu kao što su škole, bolnice i knjižnice.

Savezna vlada obično u takvim slučajevima snosi 75 posto troškova, no Mary Comerio podsjetila je da je predsjednik Joe Biden odlučio da će ona pokriti kompletnu cijenu obnove. Hoće li nova administracija Donalda Trumpa to poštovati?

Propisi su se s godinama jako promijenili te su sigurnosne i ekološke norme strože i često skuplje.

Kalifornijski Gavin Newsom brzo je poduzeo mjere kako bi ubrzao taj proces, ublaživši neka ograničenja zakona o prostornom uređenju, te kako bi ograničio napuhavanje cijena.

Katastrofa se, naime, dogodila u vrijeme manjka radne snage u građevinarstvu, ali i građevinskog materijala što bi se moglo pogoršati zbog Trumpova uvođenja carina Kini i Kanadi.

Udruženje građevinskih radnika procijenilo je da neto deficit radnika u građevinarstvu u ovom trenutku iznosi 430.000 ljudi, a 2026. očekuje da će nedostajati 500.000 radnika.

Novi strogi propisi

"Kao u svakoj velikoj urbanoj katastrofi, dogodit će se velika interna migracija radnika", rekla je Comerio, upućujući na dobre plaće u tom sektoru.

To je prilično uobičajeno... i kratkoročno dovodi do lokalne gospodarske eksplozije jer ti radnici moraju negdje stanovati, hraniti se, trošiti, rekla je.

Veliki lanci trgovina za kućne majstore poput Home Depota i Lowe's, u kojima kupuju i amateri i profesionalci, mogli bi imati poteškoća zadovoljiti jako veliku potražnju u kratkom roku, rekao je Neil Saunders, direktor tvrtke GlobalData.

Prema njemu, trgovine s kućanskim aparatima, namještajem ili dekoracijama trebale bi isto tako doživjeti veliku potražnju jer ljudi moraju obnoviti kuće. Ali ne bilo kako, napomenula je Colette Curtis.

U Paradiseu, gdje je poginulo 85 ljudi, novi lokalni propisi neumoljivi su: zidovi, krovovi i prozori moraju biti otporni na vatru, ništa zapaljivo ne smije se nalaziti u krugu od 1,5 metara od kuće i dopuštena je samo probrana vegetacija. Električni kabeli moraju biti zakopani pod zemljom.

"Ne gubite nadu. Sada izgleda nemoguće, ali nemojte odustati, bit će bolje", poručila je žrtvama požara u Los Angelesu.

