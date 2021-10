Veliki požar dogodio se u distribucijskom centru, a navodno je uzrok eksplozija bačve dezinficijensa. U gašenju je sudjelovalo 200 vatrogasaca.

Veliki požar paleta dogodio se u distribucijskom centru u Carsonu u Kaliforniji. Nakon nekoliko sati borbe vatrogasci su uspjeli staviti vatru pod kontrolu.

Zaposlenik je za ABC7 rekao da je eksplodirala bačva dezinfekcijskog sredstva, a službeni uzrok požara još nije objavljen. Na videozapisu se može vidjeti da požar guta velike količine paleta na kojima su bili razni proizvodi, uključujući one napravljene od alkohola.

Opet požar u COVID bolnici: Poginulo najmanje devet osoba, ljudi su tražili spas iskačući kroz prozore

Bura namučila vatrogasce kod Senja, s požarom su se borili gotovo cijelu noć: ''Pomoć je stigla u zadnji tren''

Vatrogasci su objavili da je u gašenju sudjelovalo čak 200 djelatnika. Troje je ozlijeđenih, ali samo je jedan prevezen u bolnicu. Vatrogasci su uspjeli spriječiti štetu na 11 okolnih tvrtki kojima je požar prijetio.

COMMERCIAL STRUCTURE FIRE | FS 158 | 16325 S. Avalon Blvd. #Carson | Units on scene report smoke and fire showing from rear of building. Upgraded to a 2nd Alarm, #LACoFD aggressively attacking this fire with over 75 firefighters at this time.#LACoFD #AvalonIC