Počelo tegljenje broda na kojem je izgorjelo gotovo tri tisuće automobila: Operacija procijenjena na 14 sati

Kretanje Fremantle Highway "započelo je u ranim poslijepodnevnim satima", gotovo pet dana nakon početka požara, objavio je nizozemski Nacionalni institut za upravljanje vodama (Rijkswaterstaat), u priopćenju za javnost.

Rekao je da je bilo "znatno manje dima ovog poslijepodneva" na teretnom brodu koji plovi pod panamskom zastavom. Po podacima prijevozničke tvrtke K Line koja ga unajmila, brod prevozi 3783 nova automobila, uključujući 498 električnih vozila.

W niedzielę rozpoczęto holowanie płonącego samochodowca Fremantle Highway u wybrzeży Holandii. Należy on do tego samego armatora, co kontenerowiec Ever Given znany z zablokowania Kanału Sueskiego.

