Gori brod s gotovo 3000 automobila! Ima mrtvih, posada se spašavala skakanjem u more

Jedna osoba poginula je u požaru teretnog broda koji je prevozio gotovo 3000 automobila iz Njemačke u Egipat, a nesreća se dogodila uz obalu Nizozemske.

Nekoliko je osoba ozlijeđeno. Mornari su skakali u more, a u tijeku je akcija spašavanja, javlja nizozemska obalna straža, prenosi Reuters.

A Large cargo ship carrying nearly 3,000 cars on board has caught #fire off the coast of the #Netherlands;

A rescue operation is currently underway for the 23 crew members.

There is news of a one person's death.#Ameland #Cargoship pic.twitter.com/sEjuOZaiHz