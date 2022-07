Nedaleko od obalnog turističkog grada Năvodarija u Rumunjskoj buknuo je požar koji je zahvatio polja pšenice. Ovo je već drugi takav slučaj u dva dana.

Veliki požar blizini rumunjskog turističkog grada Năvodarija buknuo je na poljima pšenice u utorak poslijepodne. Oblake dima zamijetili su i turisti s obližnjih plaža, a prema prvim informacijama, izgorjelo je oko 15 hektara pšenice.

Na snimci koja je osvanula na društvenim mrežama možemo vidjeti jezive prizore vatrene stihije kako guta usjeve pšenice.

#BREAKING #ROMANIA



🔴 ROMANIA :#VIDEO MASSIVE WILDFIRE IN WHEAT FIELDS IN TRANSYLVANIA, WESTERN ROMANIA!



The fire has already covered about 100 hectares.#BreakingNews #Transylvania #Wildfires #Incendio #Incendie #WheatFields #Wheat #Trigo #DuBle pic.twitter.com/xIpROaPwmw