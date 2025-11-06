Povlači se jedna od najmoćnijih političarki moderne ere: Trump ju nije podnosio, a ostavila mu je i bolan oproštajni poklon

Američka zastupnica Nancy Pelosi objavila je u četvrtak da će se povući iz politike kada joj mandat završi početkom 2027. godine, čime će okončati iznimnu karijeru.

Pelosi (85) bila je prva i dosad jedina žena na čelu Zastupničkog doma Kongresa, a kada napusti dužnost, iza sebe će imati 39 godina zastupanja San Francisca u Kongresu. Njezin je rad obilježio razdoblje velikih društvenih promjena u Sjedinjenim Državama i u samom San Franciscu.

U politiku je ušla kasnije u životu, a postala je heroina među demokratima zbog svoje odlučnosti kojom je kroz Kongres progurala reformu zdravstvenog sustava, zakone o klimatskim promjenama i infrastrukturne programe.

Predvodila je demokrate u Zastupničkom domu 20 godina, od čega je osam provela kao predsjednica. Demokratske kolege opisale su je kao jedinstvenu političarku, javlja The New York Times.

Trumpova žestoka protivnica

Ostala je trn u oku američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, kojeg je nedavno u intervjuu nazvala "odvratnim stvorenjem". Predvodila je Zastupnički dom tijekom dvaju glasanja o njegovom opozivu. Trump ju je nazivao "Ludom Nancy", bez ikakvog znaka poštovanja prema svojoj protivnici.

Posljednjih mjeseci Pelosi nije željela komentirati svoje planove, tvrdeći da joj je fokus na prolasku kalifornijskog Prijedloga zakona 50, koji je odobravao nove izborne jedinice. Radila je iza kulisa na pomoći guverneru Gavinu Newsomu u izradi prijedloga, koji je u utorak izglasan, te na prikupljanju sredstava za kampanju.

To se smatra jednom od njezinih posljednjih političkih pobjeda – udarcem Donaldu Trumpu, koji je pokušavao povećati broj republikanskih zastupnika kroz manipulacije izbornim jedinicama.

Trump je reagirao žestoko.

"Odlazak Nancy Pelosi odlična je stvar za Ameriku. Bila je zla, korumpirana i usmjerena samo na uništavanje naše zemlje", rekao je.

Njezino moguće povlačenje već se godinama spominjalo u političkim krugovima, a mlađi demokrati sve su više pokazivali interes za njezino mjesto. Ipak, većina se nije usudila izazvati jednu od najmoćnijih političarki moderne ere.