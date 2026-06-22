Povijesna zapljena: U podzemnom bunkeru pronašli gotovo tri tone kokaina vrijednog pola milijarde eura

Australska policija izvela je najveću akciju u povijesti te države i zaplijenila čak 2,7 tona kokaina skrivenog u složenom sustavu podzemnih bunkera u zapadnom Sydneyju. Ulična vrijednost zaplijenjene droge procjenjuje se na nevjerojatnih 500 milijuna eura (odnosno 816 milijuna australskih dolara).

Golema količina droge pronađena je u petak na jednom imanju u četvrti Londonderry. Bila je skrivena u posebnim odjeljcima ispod lažnih podova unutar tri brodska kontejnera zakopana pod zemljom.

Zaplijena droge u Australiji - 3 Foto: Afp

Na licu mjesta uhićena su dvojica mladića u dobi od 21 i 25 godina koji su, prema navodima policije, pokušali pobjeći čim su vidjeli agente. Obojici je određen istražni zatvor, a tereti ih se za posjedovanje komercijalne količine ilegalno uvezenih zabranjenih supstanci. Ako im se dokaže krivnja, prijeti im kazna doživotnog zatvora.

Paket koji je plutao u moru

Australske vlasti otkrile su da je kokain prokrijumčaren u zemlju preko malog mjesta Midge Point u sjevernom Queenslandu, i to po nalogu dobro organizirane kriminalne skupine.

Ova povijesna racija dio je opsežne policijske istrage pod kodnim imenom "Operacija Minjiang". Cijela akcija pokrenuta je u svibnju nakon što je u moru, nedaleko od rampe za čamce u spomenutom Midge Pointu, pronađeno 40 kilograma kokaina kako pluta na površini.

Zaplijena droge u Australiji - 2 Foto: Afp

Prošlog tjedna policija je u sklopu iste istrage uhitila još šestero ljudi na području Queenslanda i Novog Južnog Walesa. Istovremeno, na Solomonskim Otocima zadržan je i prekooceanski brod za koji se sumnja da je služio kao "matično plovilo" u ovoj velikoj krijumčarskoj operaciji, piše BBC.

Australci u samom svjetskom vrhu po konzumaciji

Unatoč svojoj geografskoj izoliranosti, Australija je jedno od najprofitabilnijih tržišta za trgovinu drogom na svijetu. Prema podacima sustava za praćenje ilegalnih supstanci Sveučilišta u Novom Južnom Walesu, gram kokaina na australskim ulicama redovito dostiže cijenu od oko 300 australskih dolara (oko 185 eura).

Da stvar bude gora, prošlogodišnje službeno izvješće UN-a o drogama pokazalo je da stanovnici Australije i Novog Zelanda imaju najvišu stopu konzumacije kokaina na svijetu.

Zaplijena droge u Australiji - 4 Foto: Afp

Zapovjednik australske savezne policije Stephen Jay poručio je kako ovaj slučaj zorno prikazuje s kakvim se mrežama suočavaju:

"Ovaj pokušaj pokazuje koliko su kriminalne mreže visoko organizirane i odlučne te na kakve su ekstremne korake spremne ići u potrazi za profitom. Istraga o podrijetlu droge se nastavlja, a mi ćemo surađivati s domaćim i međunarodnim partnerima kako bismo identificirali sve kriminalne sindikate i pojedince uključene u ovaj šverc."