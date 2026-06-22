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Povijesna zapljena: U podzemnom bunkeru pronašli gotovo tri tone kokaina vrijednog pola milijarde eura

Piše D. Z., 22. lipnja 2026. @ 16:55 komentari
Zaplijena droge u Australiji - 1
Zaplijena droge u Australiji - 1 Foto: Afp
Australija se smatra jednim od najunosnijih narkotržišta na svijetu, a njezini stanovnici drže neslavni svjetski rekord po stopi konzumacije kokaina.
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