Recept za uništenje svijeta: Analiza razotkriva mračnu budućnost koja nalikuje Hladnom ratu

Rusija, SAD i Kina proširile su svoje poligone i postrojenja za nuklearna testiranja posljednjih godina, što ukazuje na to da napetosti među velikim nuklearnim silama itekako rastu.

Iako nema konkretnih dokaza o nuklearnim testiranjima, satelitske slike otkrivaju širenje na testnim mjestima u kineskom Xinjiangu, ruskom arhipelagu Arktičkog oceana i američkoj pustinji Nevada.

Vojni stručnjak Jeffrey Lewis za CNN komentira dodavanje novih tunela, cesta, skladišta i povećan promet na tim mjestima, što sugerira potencijalni nastavak nuklearnih testiranja. Umirovljeni pukovnik američkog ratnog zrakoplovstva Cedric Leighton slaže se, i ističe kako sve tri nacije vrše ulaganja u modernizaciju nuklearnih arsenala.

Iako je Moskva ratificirala Ugovor o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa iz 1996., ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je spremnost za testiranje ako SAD to učini prvi. Iako se ne očekuje neposredni oružani sukob, ova proširenja izazivaju zabrinutost zbog rasta utrke u naoružanju. Glavna prijetnja u tom smislu je povećana potrošnja bez poboljšanja sigurnosti.

Pročitajte i ovo Karamarko nije jedini Tko se sve od otpisanih vraća na političku scenu? Popis je popriličan: "Vraćam se u hrvatsku politiku jer tu je moj dom"

Ranije ove godine, Bulletin of the Atomic Scientists, skupina koja se bavi nuklearnim nadzorom i vodi sat sudnjeg dana, sada ga je pomaknula na 90 sekundi do ponoći, što je najbliže globalnoj katastrofi od početaka njenoga rada 1947. godine.

Na ovu je odluku prvenstveno utjecao sukob u Ukrajini i strah da bi Rusija mogla upotrijebiti nuklearno oružje. Zlokobni položaj sata ukazuje na veći rizik za čovječanstvo danas nego 1953. godine kada su i Sjedinjene Države i Sovjetski Savez proveli važna nadzemna testiranja nuklearnog oružja.

Glavni tajnik UN-a António Guterres nedavno je pozvao sve ove nacije da ratificiraju međunarodni ugovor kojim se zabranjuju takvi eksperimenti. Istaknuo je eskalaciju globalnog nepovjerenja i podjela, zajedno s gomilanjem i poboljšanjem nuklearnog oružja diljem svijeta, kao recept za njegovo uništenje.

Pročitajte i ovo Štrik oko vrata i politička prepucavanja Neprimjerene poruke političara podižu prašinu: "Aludiranje na suicid je potpuno neprimjereno i neprihvatljivo"

Jeffrey Lewis je pak naveo da bi nepovoljni vojni učinak u Ukrajini mogao biti faktor koji bi motivirao Moskvu da razmotri nastavak nuklearnih pokusa. Dmitrij Medvedev je nagovijestio mogućnost da Rusija upotrijebi nuklearno oružje ako ukrajinska protuofenziva uspije. Međutim, Putin ostaje ključni donositelj odluka, zasjenivši Medvedeva čak i tijekom njegova predsjedničkog mandata. Također, Bjelorusija, značajan igrač u ruskoj invaziji na Ukrajinu, priznala je da je od Moskve dobila taktičko nuklearno oružje i izrazila spremnost da ga upotrijebi kao odgovor na stranu agresiju.

Među nuklearnim silama također postoji i želja za razvojem futurističkog oružja, što dovodi do potrebe za nuklearnim testiranjem kako bi se ti sustavi testirali. Rusija je, na primjer, nedavno predstavila nuklearna torpeda i krstareće rakete na nuklearni pogon. Ukratko, motivacija uključuje ažuriranje podataka, razvoj oružja male snage i unapređenje futurističkog oružja, što izaziva zabrinutost koja podsjeća na Hladni rat.