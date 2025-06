Posljednje očajničke riječi pilota netom prije pada aviona otkrivaju sav užas kobnog leta

Pilot palog aviona zrakoplovne kompanije Air India panično je dojavio da avion gubi snagu neposredno prije nego što se Boeing 787-8 Dreamliner srušio na stambenu zgradu u indijskom gradu Ahmedabadu, pri čemu je poginulo najmanje 260 ljudi, uključujući gotovo sve putnike i desetke osoba na tlu.

Let AI171, koji je trebao letjeti bez presjedanja na ruti dugoj 6700 kilometara do londonskog aerodroma Gatwick, srušio se samo 2,4 kilometra od kraja piste, svega nekoliko sekundi nakon polijetanja.

Kapetan Sumeet Sabharwal, iskusni pilot s više od 8200 sati leta, poslao je očajnički poziv za pomoć: "Mayday... nema potiska, gubimo snagu, ne možemo se uzdići", piše Daily Mail.

U avionu se nalazilo 242 putnika, a preživio je samo jedan - Britanac Viswashkumar Ramesh, koji je letio s bratom i opisao kaotične trenutke: "Čula se snažna buka, zatim smo se srušili".

Zrakoplov je udario u zgradu studentskog doma Medicinskog fakulteta BJ u gusto naseljenoj četvrti Meghaninagar, uzrokujući eksploziju koja je pretvorila susjedstvo u ratnu zonu. Vatra i dim podigli su se stotinama metara u zrak, a rep aviona virio je iz gornjih katova zgrade.

Stručnjaci su istaknuli dvije moguće teorije uzroka katastrofe. Prva se odnosi na moguće udare ptica u oba motora neposredno nakon polijetanja, što je potencijalno izazvalo gubitak potiska. Kapetan Saurabh Bhatnagar rekao je da sve upućuje na slučaj višestrukih udara ptica, ističući da je polijetanje bilo ispravno.

Druga teorija usmjerena je na zakrilca — dijelove krila koji omogućuju dodatni uzgon pri polijetanju. Neki stručnjaci, poput Marca Chana sa Sveučilišta Buckinghamshire New, primijetili su da zakrilca možda nisu bila ispravno postavljena. Ako su bila previše podignuta ili spuštena, mogla su spriječiti zrakoplov da dobije potrebnu visinu.

Terry Tozer, bivši pilot i autor knjige "Zašto se avioni ruše", izjavio je da je upravo pogrešan položaj zakrilaca razumno logično objašnjenje za to što je inače pouzdan avion poput Dreamlinera izgubio kontrolu na tako nizoj visini.

Boeing 787 bio je natovaren s 80 do 90 tona goriva za gotovo desetosatni let do Londona, što je dodatno pogoršalo razmjere katastrofe.

Istraga je u tijeku, a lokalne vlasti, indijsko Ministarstvo civilnog zrakoplovstva i međunarodni stručnjaci surađuju u pokušaju da utvrde uzrok tragedije. Boeing i Air India zasad nisu komentirali tehničke detalje letjelice.

