Žena kojoj je monstrum iz Gradačca ubio oca i brata: "Kad sam imala 15, otac me poslao u Njemačku da me spasi od njega"

Žena kojoj je trostruki ubojica Nermin Sulejmanović u Gradačcu ubio oca i brata, a teško ranio majku, u potresnoj je ispovijesti ispričala kako je ubojicu poznavala.



"Kad sam ja imala samo 15, a on 26 godina, u nekoliko je navrata pokušao stupiti sa mnom u kontakt, s čim sam upoznala svog pokojnog oca. Moj otac to nije dopustio, shvatio je da je jedina namjera tog čovjeka bila ostvarivanje materijalne koristi od moje obitelji i da za to nije birao sredstva. Otac me poslao u Njemačku na dva mjeseca kako bi me zaštitio od Nermina", ispričala je Dženana Onder, koja je prvi put nakon ubojstva progovorila u javnosti i to za Dnevni avaz.

Podsjetimo, Sulejmanović je 11. kolovoza u prijenosu uživo ubio svoju nevjenčanu suprugu Nazimu Hećimović, a nakon toga nastavio je svoj krvavi pohod koji je rezultirao s još dvoje mrtvih i troje ranjenih da bi na kraju ubio i sebe.

Dženana Onder ogorčena je brojnim medijskim napisima o navodnom uzimanju novca i bijegu s ubojicom i kaže da je to laž.

"Nermin je u rujnu 2015. godine opljačkao moju obitelj, iz obiteljske kuće ukrao je 54.200 eura, a zbog toga je moj otac s njim vodio sudski spor sljedećih osam godina. Na prošlom ročištu je priznao neke stvari, ali ono još nije zaključeno. Vjerojatno je znao da će ići u zatvor pa je krenuo za njima", ocijenila je.



Navodi kako je ogorčena jer "mediji pokušavaju prikriti greške i propuste vlasti, puštajući u javnost nekakve izjave, poluinformacije i apsolutne laži navodnih prijatelja njezine obitelji".



"Nitko ne spominje bol moje majke, koja je još uvijek u tuzlanskoj bolnici, na medicinskim aparatima, u teškom stanju, koja je u jednom danu izgubila supruga i sina, a i sama je skoro podlegla ozljedama", kaže.



"Svi su u gradu znali da je Nermin nasilnik, psihopat… On je to oduvijek bio, nije postao odjednom sve to. Imao je mnogo djela, a malo kaznenih prijava. Imao je kaznenih prijava, ali ne i presuda. Štitili su ga od zatvora. Načini na koje je to izvođeno me ne zanimaju, niti me on zanima. Meni obitelj nitko ne može vratiti. Ali čast i ugled itekako možemo… Istinom!", poručila je na kraju Dženana Onder.