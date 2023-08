Prijateljica ubijene Nizame: "Došla sam pet minuta poslije njega, kada je ušao krvav u kafić. To je bilo stravično"

Danima nakon stravičnog zločina, stanovnici Gradačca traže odgovore. Tko je zakazao, pita se i prijateljica ubijene Nizame.

"Bila sam tu u centru dešavanja, došla sam pet minuta poslije njega kada je ušao krvav u kafić. To je bilo stravično. Fascinantno mi je da je čovjek mogao obići pola grada, natočiti gorivo, uzeti sok, obići toliki dio grada, a policije nije bilo", rekla je Edina Moćić.

Pročitajte i ovo Tenzije na vrhuncu Grčki premijer odgovorio Milanoviću: "Grčka je pravna država, ne prihvaća sugestije od neprimjerenog glasa izvan granica"

Zbog svega je, kaže, i ljutita i tužna. Odgovorna je, smatra, policija.

"Zašto svoj posao nisu radili taj dan kada smo bježali po gradu izbezumljeni? Krenem na jednu stranu - krv, momak ubijen, ne znate tko mu je sljedeća meta", poručila je Moćić.

Odgovornost na policiju prebacuje i predsjednica Općinskog suda. Tvrdi da policija, nakon što je dobila prijavu nasilja, sudu nikad nije dostavila dokaze kako bi se ubojici ranije odredila zabrana prilaska.

"Jer iz ove službene zabilješke ne proizlazi to, vjerojatno je žena njima to ispričala, ali iz spisa ovog ne proizlazi to. Ja ne znam, ne znam otkud to. Piše samo da su razgovarali s njim i da je on to negirao", istaknula je Slobodanka Kojić, predsjednica Općinskog suda u Gradačcu.

Ipak, iz policije tvrde da je sudu kao dokaz dostavila izjavu žrtve u kojoj navodi da se boji za svoju sigurnost pa zatražila izricanje mjere. Sutkinja je to odbila.

Istraga je u tijeku, a istražitelji sumnjaju da je ubojici točnu lokaciju žrtve javila policijska službenica, s kojom je, navodno, bio i u ljubavnoj vezi. Njezin odvjetnik svaku povezanost – demantira.

"Ona nije osoba koja je odala bilo kakvu lokaciju gdje se nalazila oštećena. Sva poveznica nje i ubojice jest činjenica da je ona išla u fitness centar gdje je on bio instruktor", objasnio je Bakir Hećimović, odvjetnik policijske službenice.

Navodi se da je 27-godišnja policajka u vrijeme ubojstva bila na godišnjem odmoru u Italiji. Sada se vratila na radno mjesto, ali traži zaštitu od 0 do 24, zbog prijetnji smrću.

Pročitajte i ovo Smješten s "AEK-ovim ubojicama" Uhićeni navijač nazvao oca iz grčkog zatvora: "Tata, ja odavde neću živ izaći. Govorili su 'nećeš jutro dočekati, silovat ćemo te, ubit ćemo te'"

"PU Gradačac ju je premjestio u urede, umjesto vani, radi njezine zaštite", dodao je Hećimović.

Odgovor traži i ministar.

"Da se vještači telefon od ubojice, da se vidi tko ga je u zadnjih sedam dana zvao, s kime je razgovarao, tko je njemu dojavio", istaknuo je Sevlid Hurtić, državni ministar za ljudska prava i izbjeglice.

Ovo je 19. femicid u posljednje dvije godine. Zbog trostrukog ubojstva u Bosni i Hercegovini proglašen je dan žalosti.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.