VIDEO Potres mahnitude 7,6 pogodio Filipine: Očekuje se tsunami, doći će do Japana

Potres snage 7,6 pogodio je Filipine na dubini od 63 km, a očekuje se da će tsunami uskoro pogoditi Filipine i Japan, priopćila je filipinska seizmološka agencija.

🔎 Regional instrumental seismicity in Mindanao, Philippines. The colored dots represent the #earthquakes that have struck the region [using @ISCseism catalog -1960 to 2020- and @EMSC data -from 2021 onwards]: pic.twitter.com/meu25Y0UDJ

Valovi bi mogli pogoditi Filipine do ponoći po lokalnom vremenu i mogli bi trajati satima. Filipinska vladina agencija savjetovala je stanovnicima istočnih pokrajina Surigao Del Sur i Davao na istočnim obalama Mindanaoa da se odmah evakuiraju na više terene ili presele u unutrašnjost.

🚨ALERT - A Massive 7.6 Magnitude Earthquake Just Hit Off The Coast of Philippines Not Far From Japan ⚠️



❗️WE COULD BE ABOUT TO SEE A MAJOR TSUNAMI❗️ pic.twitter.com/F0L7M8yVlI