Potres od 5,3 po Richteru zatresao Tursku: "Bilo je snažno"

Niz slabijih potresa osjetio se u istočnoj Turskoj u četvrtak, a 15-ak minuta prije 15 sati udario je i snažan potres od 5,3 po Richteru.

Epicentar je bio 32 kilometra od grada Malatje na dubini od osam kilometara, javlja EMSC. Nekoliko minuta kasnije bio je još jedan slabiji potres od 4,6 po Richteru. Još nema vijesti o šteti i ozlijeđenima, a prema svjedočanstvima objavljenim na stranici EMSC, potres je bio snažan i dugo je trajao.

"Bilo je snažno", "Jaka trešnja", "Iznenada se počelo tresti", "Trajalo je 15-ak sekundi", neki su od komentara.

