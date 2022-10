Potres magnitude 5,7 pogodio je sjeverozapadni Iran u srijedu, a državna televizija i medicinske vlasti u tom području priopćili su da je ozlijeđeno najmanje 276 ljudi.

Epicentar potresa koji je u srijedu pogodio sjeverozapadni Iran bio je blizu grada Hovija u pokrajini Zapadnom Azerbajdžanu. Hitna medicinska služba u Hoviju rekla je da je dosad 276 ljudi ozlijeđeno, od toga 68 je hospitalizirano zbog lakših prijeloma.

Potres se dogodio oko12 kilometara od Hovija na dubini od 10 kilometara, objavio je Američki geološki institut.

