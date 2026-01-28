Pande kao diplomacija: Odlazak posljednjeg para simbol sloma odnosa Kine i Japana

Jučerašnji dan u tokijskom zoološkom vrtu Ueno protekao je u suzama i tišini. Posljednji par divovskih panda u Japanu, blizanci Xiao Xiao i Lei Lei, napustili su svoj dom i odletjeli put kineskog Sichuana.

Ovim činom Japan je, prvi put nakon 1972. godine, ostao bez ijedne pande na svom teritoriju, što analitičari vide kao definitivan simbol sloma diplomatskih odnosa dviju azijskih velesila.

Emotivan oproštaj i "prazni kavezi"

Iako je povratak četverogodišnjih blizanaca u Kinu bio ugovorno predviđen radi uzgoja, tajming njihovog odlaska nije slučajan. Prvotni plan povratka bio je zakazan za kraj veljače, no kineske su vlasti inzistirale na ubrzanom postupku, tražeći da životinje napuste Japan već u siječnju.

Više od 100.000 ljudi prijavilo se na lutriju za posljednjih 4.400 mjesta kako bi vidjeli pande na jednu minutu. Pande su u Japan prvi put stigle kao dar povodom normalizacije odnosa prije 54 godine, piše Japan Times.

Seljenje pandi iz Japana u Kinu - 5 Foto: Xue Chen / Xinhua News / Profimedia

Bio je to tada pokušaj da se zaliječe rane nastale krvavom japanskom invazijom na Kinu 1937. godine koja je potrajala sve do kraja Drugog svjestkog rata.. Danas, prazni kavezi dvije pande oslikavaju najdublji jaz između Tokija i Pekinga još od brutalnog rata.

Okidač? Izjave premijerke Takaichi o Tajvanu

Glavni razlog zašto Peking nije ponudio novi par pandi, niti produžio boravak postojećima, leži u oštroj retorici nove japanske premijerke Sanae Takaichi.

Seljenje pandi iz Japana u Kinu - 4 Foto: Xue Chen / Xinhua News / Profimedia

Od svog stupanja na dužnost krajem 2025., Takaichi je napravila radikalan zaokret u japanskoj obrambenoj politici. U parlamentu je nedavno izjavila da bi kineski napad na Tajvan mogao biti klasificiran kao "situacija koja ugrožava opstanak Japana", što bi zakonski omogućilo Tokiju slanje vojne pomoći saveznicima.

Seljenje pandi iz Japana u Kinu - 1 Foto: Xue Chen / Xinhua News / Profimedia

"Japan više neće promatrati sa strane. Stabilnost u Tajvanskom tjesnacu izravno je vezana uz našu nacionalnu sigurnost", poručila je Takaichi, izazvavši bijesnu reakciju kineskog Ministarstva vanjskih poslova.

Ekonomska i turistička odmazda

Kina je na drskost Tokija odgovorila nizom mjera koje nadilaze samo povlačenje pandi: Vlasti su savjetovala kineskim građanima da ne putuju u Japan tijekom proslave Kineske nove godine (koja počinje 15. veljače), što je golem udarac za japanski turizam.

Uvedena su nova ograničenja na izvoz rijetkih zemnih metala nužnih za japansku autoindustriju.

Seljenje pandi iz Japana u Kinu - 3 Foto: Xue Chen / Xinhua News / Profimedia

No tuzi zbog odlaska pandi unatoč, ankete u Japanu pokazuju da 70 posto građana smatra da vlada ne bi trebala ponizno pregovarati o novim pandama dok Kina provodi ekonomske pritiske.

Odlazak Xiao Xiaoa i Lei Lei označava kraj "meke moći" kojom je Kina desetljećima šarmirala japansku javnost. Dok su se nekada nesuglasice rješavale iza zatvorenih vrata uz crno-bijele medvjediće, danas se one rješavaju žestokim vojnim vježbama u Istočnom kineskom moru i oštrim diplomatskim notama.