VIDEO Poput zime usred ljeta: Ralice na ulicama zbog tuče, prizori su nadrealni

Grad Reutlingen u njemačkoj saveznoj zemlji Baden-Württemberg pogodilo je snažno nevrijeme u petak. Pogodila ga je snažna kiša uz tuču.

Grad je prekrio bijeli sloj tuče koji je u kratkom roku napadao oko 30 centimetara.

Zatvorene su odvodne cijevi i voda je poplavila podzemne garaže, podrume i stambene objekte.

The torrents of hail flood in Reutlingen, Germany 🇩🇪



