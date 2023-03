Sud u Varšavi proglasio je aktivistkinju Justynu Wydrzyńsku krivom za pomaganje pri pobačaju. Slučaj predstavlja presedan u zemlji koja već ima neke od najrestriktivnijih zakona o pobačaju u Europi, za koje branitelji ljudskih prava vjeruju da će dodatno ugušiti reproduktivna prava žena.

Justyna Wydrzyńska je suosnivačica poljske aktivističke skupine Abortion Dream Team, organizacije koja ženama koje traže abortus pruža informacije i podršku te vodi kampanju protiv stigme pobačaja u Poljskoj.

Abortion Dream Team u svojoj objavi je rekao da je Wydrzyńska poslala tablete za prekid trudnoće ženi po imenu Ania, koja je od ranije imala trogodišnjeg sinčića i bila udana za nasilnika.

On joj je prijetio da će prijaviti otmicu ako otputuje na pobačaj. Prijavio ju je policiji, koja je potom oduzela tablete za prekid trudnoće.

Tužiteljstvo je optužilo Wydrzyńsku za pomaganje u abortusu što je u Poljskoj kazneno djelo za koje je predviđena kazna do tri godine zatvora.

Wydrzyńska je nepravomoćno osuđena na osam mjeseci društveno korisnog rada što su aktivisti za ljudska prava ocijenili ciničnim s obzirom na ono zbog čega će sada imati kriminalni dosje.

''Ne prihvaćam presudu''

Ona je rekla sudu da nikada ne bi poželjela da bilo koja žena bude sama u ovim teškim situacijama i dodala da se ne srami svoje odluke da pomogne trudnici.



''Uopće se ne osjećam krivom. Samo sam sjedila i slušala kao da me se to uopće ne tiče. Ne prihvaćam presudu'', rekla je Wydrzyńska novinarima ispred sudnice nakon ročišta u utorak, a na odluku će se žaliti, piše CNN.

Međunarodna federacija za planirano roditeljstvo - Europska mreža (IPPF-EN) istaknula je da je zaprepaštena presudom. ''Veoma smo ožalošćeni ovom presudom i ogorčeni zbog čitavog procesa. Osuditi nekoga zbog empatije i suosjećanja s drugim ljudskim bićem je nezamislivo'', rekla je Irene Donadio iz IPPF-EN-a, vodeće organizacije za seksualna i reproduktivna prava.

''Slučaj označava prvi put u novijoj povijesti da je netko tko brani ljudska prava u Europi procesuiran i osuđen zbog pomaganja u pristupu pobačaju", upozorio je Centar za reproduktivna prava (CRR), globalna organizacija odvjetnika i zagovaratelja ljudskih prava.

Viša pravna savjetnica CRR-a Keina Yoshida nazvala je osudu Wydrzyńske duboko zabrinjavajućom, a čelnica Amnesty Internationala Agnes Callamard upozorila je: ''Ovaj slučaj postavlja opasan presedan u Poljskoj, gdje je abortus gotovo potpuno zabranjen, i nudi jezivu sliku posljedica takvih restriktivnih zakona".





U Poljskoj je pobačaj dopušten samo ako je trudnoća posljedica silovanja ili incesta ili ako se smatra da je majčin život ugrožen. Ranije je bio dozvoljen u slučaju da fetus ima neke urođene mane, ali je Ustavni sud 2020. ukinuo i tu mogućnost.

U praksi, Poljakinje koje žele prekinuti trudnoću naručuju tablete za abortus ili putuju u Njemačku, Češku i druge zemlje u kojima je postupak dozvoljen. Dok je samostalno davanje tableta za abortus legalno, pomaganje nekom drugom nije.

Korištenje pilula, odnosno medikamentoznog pobačaja uvela je nizozemska liječnica Rebecca Gomperts, koja je 2005. stvorila udrugu Žene na webu kako bi pomogla ženama da putem pošte dođu do lijekova za pobačaj. Od tada se pojavilo mnoštvo sličnih grupa, u SAD-u i u Europi.

Hrvatska u crvenoj zoni, ali i dio Europe: ''Žene nemaju pristup modernoj kontracepciji''

Europa klizi unatrag

Poljska je na dnu, Ujedinjeno Kraljevstvo na vrhu, Hrvatska je u donjem dijelu ljestvice na 35. mjestu, pokazao je najnoviji Atlas kontracepcije.



Riječ je o sveobuhvatnoj interaktivnoj karti koja ocjenjuje 46 europskih zemalja s obzirom na osiguravanje pristupa kontracepciji.

Publikaciju izdaje Europski parlamentarni forum za seksualna i reproduktivna prava.

Žene u znanosti: ''Ne uzimaju se u obzir ograničenja društvenih spolnih uloga i očekuju se isti rezultati''

''Žene u Hrvatskoj nemaju pristup modernoj kontracepciji. Bez besplatne i tako svima dostupne moderne kontracepcije nema govora o seksualnim i reproduktivnim pravima'', opetovano upozoravaju iz feminističkog kolektiva fAKTIV.

Podsjećaju da je u Hrvatskoj Ministarstvo zdravstva ovlastilo 30 bolnica za vršenje pobačaja, a pobaciti pomoću tableta može se samo u desetak, iako je, primjerice, KBC Rijeka uveo ovu metodu još prije osam godina.



Smatraju da bolnice revnije ne nude medikamentozni pobačaj jer košta manje od kirurškog zahvata: ''Ukupna cijena dviej vrste tableta (Mifegyne i Mispregnol) po kojoj se nabavljaju u 2022. iznosila je 27,89 eura, dok prosječna cijena koju žene u bolnicama plaćaju iznosi 200 eura. Dakle, cijena zdravstvene usluge je 10 puta veća od nabavne cijene tableta pomoću kojih se pobačaj vrši. Za usporedbu, cijena kirurškog zahvata u bolnicama seže i do 600 eura, iako je Hrvatska liječnička komora (HLK) propisala 270 eura kao početnu, minimalnu cijenu. Dakle, sve god pobačaj ne postane besplatan, metoda pomoću tableta će biti dostupnija ženama jer je naprosto jeftinija, iako ne i jeftina''.

VIDEO Noćni marš za prava žena: ''Mizoginistima, klečateljima, obiteljašima i transfobima poručujemo - Nećete nas prestrašiti, nećete nas ušutkati!''

''Pobačaj mora biti besplatan i dostupan''

Upozoravaju i da cijena pobačaja već dugo ide ruku uz ruku s privatizacijom zdravstvenog sustava: ''Ženama je ponekad jedina realna opcija pobaciti i brinuti o svom reproduktivnom zdravlju u privatnim poliklinikama u kojima će ga još više preplatiti, ali će im zato zdravlje biti dostupno uz plaćanje na dvije do 24 rate, uz prethodnu najavu kartičnoj kući''.



''Šira dostupnost medikamentoznog pobačaja u bolnicama također bi stala na kraj stalnom mistificiranju uobičajene zdravstvene usluge jer pokazuje da nije trauma, da je manje stresan nego razini zahvati koji se podrazumijevaju kao normala i da se kod velikog broja žena svodi na prosječno bolnu menstruaciju nešto jačeg krvarenja. Sve dok se pacijentice šalje da šetaju od šaltera do šaltera, od bolnice do bolnice u potrazi za nekom koja im neće uskratiti pravo na zdravlje, pobačaj u Hrvatskoj nije dostupan. Sve dok se pacijenticama, iako nevoljko i ograničeno, nudi jedino bolnicama financijski isplativija zdravstvena usluga, pobačaj u Hrvatskoj nije dostupan'', upozoravaju iz fAKTIVa, koji je i ove godine za 8. mart - Dan žena organizirao Noćni marš.