U Hrvatskoj jeftinije možete kupiti tabletu za tlak nego žvakaću gumu! Upozorili su na to proizvođači lijekova koji kažu - takvo stanje nije održivo! To je samo jedan od izazova u zdravstvu o kojima se govorilo na konferenciji Američke gospodarske komore.

Što je skuplje? Žvakaća guma ili tableta za tlak? U Hrvatskoj i nema neke razlike.

"To vam je usporedivo sa šalicom kave, paketićem žvakaćih guma. Znači to su lijekovi koji koštaju 80 centi, 90 centi, jedan euro, dva, tri. Generički lijekovi, općenito cijela industrija, naš lijek košta manje od pet eura", rekla je Ana Gongola, članica Uprave, Sandoz.

Riječ je o lijekovima na recept koji Hrvatima najčešće trebaju - za visoki tlak, dijabetes, poremećaj rada srca. Bez poskupljenja teško će stizati na tržište.

"Troškove transporta, energenata, rada, eksponencijalno rastu, a cijene lijekova samo padaju naravno da je dugoročno za očekivati da ćemo imate i značajnije nestašice. To su lijekovi lijekovi na recept gdje pacijenti ne participiraju, to za pacijente neće biti udar i da očekujemo da MIZ, HZZO, Vlada pokrije taj trošak", kaže Gongola.

Nestašica lijekova tek je jedan od izazova koje zdravstvo trpi nakon pandemije COVID-19 uz rat u Ukrajini.

"S jedne strane imamo situaciju suočavanja s mogućim nestašicama s druge strane imamo zahtjev pacijenata i za kvalitetnijom zdravstvenom skrbi i za uvođenjem novih tehnologija u zdravstveni sustav", rekla je Andrea Doko Jelušić, izvršna direktorica Am Cham-a.

Hrvatska je u svjetskom vrhu po smrtnosti od raka. Jedan od ciljeva je - poboljšati ishode liječenja.

"Nažalost, zadnji podaci pokazuju da zajedno s Mađarskom imamo najpovoljnije ishode u liječenju onkoloških bolesti u EU-u, sam cilj trebamo definirati kroz određene korak i vrijeme, ali moje osobno mišljenje je da budemo prosječna zemlja u ishodima liječenja tijekom narednih pet godina, mislim da bi to bio velik uspjeh", rekao je Boris Lukovnjak, voditelj odnosa s javnošću Roche, d.o.o.

Velik uspjeh bile bi i pune police u ljekarnama. No još uvijek manjka nekih lijekova.

"Bilježimo otežano opskrbu u pojedinim skupinama lijekova, prvenstveno u antibioticima, i to u prvom redu za djecu", rekla je Ivana Šipić Gavrilović iz HALMED-a.

Doskočili su nestašici ljekarnici. Kad nema dječjeg antibiotika, od tableta za odrasle izrade prilagođen sirup za najmlađe.

"Lijekova trenutačno imamo, ali dobivamo ograničene količine iz veledrogerija. Ako se dogodi da taj dan dobijemo više pacijenata nego što imamo sirupa, onda uvijek možemo izraditi", kaže Marina Marušić Fojs, ravnateljica zdravstvene ustanove. Svi se ipak nadaju - da će sezona bolesti dolaskom ljepšeg vremena konačno jenjavati.

Reporterka Martina Bolšec Oblak razgovarala je u Dnevniku Nove TV s predsjednicom Hrvatske ljekarničke komore Anom Soldo.

"Sigurno nekih lijekova ako se nastave ovi trendovi i troškovi proizvođača budu tako veliki prema najavama neće biti na tržištu i puno duže nego par mjeseci koliko su inače nestašice. Naša sreća je da imamo dobro tržište generičkih lijekova i puno proizvođača za određenu vrstu lijeka tako da pacijeti za sada ne bi trebali strahovati", rekla je Soldo.

Na upit je li normalno da lijek za tlak bude praktički jeftiniji od žvake ili bombona Soldo kaže: "To nema nikakvog smisla, jer je puno znanja i tehnologije uloženo u tu jednu kutijicu koja izgleda jednostavno, a puno vrijedi. Mislim da je i problem zdravstvenih usluga koje su toliko jeftine.

Treba korigirati način kako se definiraju cijene generičkih lijekova, ali i zdravstvenih usluga. Ono što je važno reći da kod nas raste potrošnja na lijekove, ali na inovativnu skupu terapiju za koju nemamo mehanizme kako provjeriti koja je njihova realna vrijednost kada je unesemo u sustav, a to moramo razviti.

90 posto pacijenata u Hrvatskoj koristi samo generičke lijekove. Neke zemlje razvile su svoje modele procjene koliko taj skupi lijek unosi vrijednosti u sustav kako bi mogli imati neku realniju procjenu troška. Moramo znati ishode kako bismo znali koliko to vrijedi što smo unijeli u sustav", objašnjava Soldo.

Naglasila je da nestašica još uvijek ima dosta, problem je bio s dječjim sirupima i antibioticima i to nismo ranije imali kao problem.

"No, nestašice su kontinuirani problem. Danas nema dvjestotinjak lijekova, to varira između 150 do 300 lijekova ovisi o situaciji. No, nemamo kritičnu nestašicu jer za svaku bolesti imamo neki dostupan lijek", naglasila je. Objasnila je kada nema nekog lijekada se to rješava interventnim uvozom, preko HALMED-a se aktivira mehanizam i tako su sada uvezene određene količine antibiotskog sirupa za djecu iz drugih zemalja.

Što se tiče lijeka za dijabetes Soldo je najavila da on stiže 18. 3. i da bi sve trebalo biti u redu, ali ako se nastavi trend s TikToka, opet ćemo imati problem s time, napominje.

