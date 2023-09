Poljski premijer: "Više ne šaljemo oružje Ukrajini, sada naoružavamo sebe"

Poljska prestaje naoružavati Ukrajinu, dramatična je to objava poljskog premijera Mateusza Morawieckog na televiziji Polsat.

Ministarstvo vanjskih poslova Poljske uputilo je u srijedu oštar prosvjed zbog komentara Zelenskog na Općoj skupštini UN-a. Zelenski je, naime, rekao da "političko kazalište" oko uvoza žitarica - koji su Poljska, Mađarska i Slovačka zabranile iz Ukrajine - samo pomaže Moskvi.

Poljska, Slovačka i Mađarska, pozivajući se na potrebu zaštite domaćih tržišta, najavile su u petak vlastita ograničenja uvoza ukrajinskog žita.

Poljsko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je u srijedu ukrajinskog veleposlanika zbog komentara predsjednika Volodimira Zelenskog na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda.

Morawiecki je bio još oštriji.

"Ukrajina se brani od brutalnih ruskih napada i razumijem tu situaciju, ali mi moramo zaštititi svoju zemlju. Više nećemo slati oružje u Ukrajinu jer ćemo sada naoružavati Poljsku", objavio je na svom Twitter profilu prenoseći istup na televiziji.

"Šaljemo Kijevu upozorenje da ne sviraju takve note, koje su odmah pokupili tzv. ruski trolovi. Provokatori su sada sretni što je posijano sjeme razdora između naših zemalja" naglasio je.

