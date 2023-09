Istraživanje ratnih zločina: Međunarodni kazneni sud otvorio ured u Kijevu

Međunarodni kazneni sud (ICC) je otvorio ured u Kijevu kako bi istraživao navodne ruske ratne zločine. Riječ je o najvećem uredu suda izvan njegovog sjedišta u Den Haagu u Nizozemskoj, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom večernjem video obraćanju u četvrtak.

Međunarodna istraga pomoći će vratiti "pravdu za Ukrajinu i sve naše ljude koji su propatili u ovom ratu", dodao je.

The International Criminal Court field office has opened in Kyiv - Ukrainian prosecutor-general.



"Its work will help strengthen cooperation between Ukraine and the International Criminal Court. It will increase the effectiveness and efficiency of the response to the crimes that… pic.twitter.com/YVd4QJnvXZ