Na summitu u Vijetnamu nije postignut dogovor o denuklearizaciji. Što se dogodilo i koje će to posljedice imati, pitali smo političke analitičare.

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un tražio je potpuno ukidanje gospodarskih sankcija, a tek onda zatvaranje nuklearnog kompleksa u Yongbyonu, na što američki predsjednik Donald Trump nije želio pristati.

Na press-konferenciji, nakon iznenadnog napuštanja summita, američki predsjednik je izjavio kako je Kim pristao na ukidanje nuklearnog kompleksa u Yongbyonu, ali ne i drugih dijelova nuklearnog programa, uključujući najmanje jednu tvornicu za obogaćivanje urana. No, ni to SAD-u nije bilo po volji, pa je summit prekinut. Politički analitičari objasnili su nam moguće razloge ovakvog raspleta događaja.

Analitičar međunarodnih odnosa prof. Branimir Vidmarović smatra kako je Donald Trump trebao napraviti ustupak Sjevernoj Koreji, odnosno ponuditi ukidanje, barem dijela gospodarskih sankcija, budući da je Sjeverna Koreja već napravila niz ustupaka.

"Nemojmo zaboraviti da Sjeverna Koreja od 2017. godine nije provela nuklearne ili interkontinentalne balističke testove, a zauzvrat od Zapada nije dobila ništa. Kim vjerojatno smatra da su puno toga napravili i da bi bio red i da Amerika nešto ponudi. Trump se trebao poigrati s djelomičnim ukidanjem sankcija i trebalo je barem nešto učiniti, s obzirom da je godinu dana bilo mirno.

Sjeverna Koreja je išla sa zahtjevom za potpunim ukidanjem sankcija, ali našli bi se na pola puta, da je bilo volje“, smatra analitičar. Za ovakvo Trumpovo ponašanje, kaže, postoji više razloga.

"Trump je pod iznimnim pritiskom u SAD-u. Mora demokratima pokazati čvrstoću, jer su demokrati konzervativniji prema Sjevernoj Koreji od republikanaca i ne žele samo tako odustati od sankcija i denuklearizacije Sjeverne Koreje.

Trump je pod pritiskom zbog svjedočenja svojeg bivšeg odvjetnika Michaela Cohena koji je Trumpa nazvao rasistom, lažljivcem i kriminalcem. Trump, prekidanjem summita, zapravo ide demokratima na ruku, koliko god se to činilo kontradiktornim. Možemo smatrati da je svjedočenje Cohena utjecalo na Trumpa da se postavi čvršće“, uvjeren je analitičar koji smatra i kako se SAD loše pripremio uoči summita.

"Ovakve stvari se uvijek unaprijed dogovaraju, znaju se pregovaračke pozicije, a summiti su, u principu, formalnosti i potpisivanje unaprijed dogovorenih točaka. Moguće je da je SAD bio potpuno nepripremljen.

No, sada je ipak pravo pitanje kakva je bila atmosfera prilikom napuštanja sastanka i što će Kim Jong Un procijeniti, je li mu važnije ekonomsko otvaranje zemlje ili je stava, da je nuklearno oružje preduvjet opstanka njegova režima", napominje.

Donald Trump i Mike Pompeo (Foto: AFP)

"Ništa se dramatično nije dogodilo, pregovori nisu propali"

Za političkog analitičara i stručnjaka za međunarodnu sigurnost Marinka Ogoreca ovakav razvoj događaja nije iznenađujući.

"Kada se radi o diplomatskim pregovorima ovakve razine, za očekivati je da to neće biti posao od jednoga dana. Pregovori nisu propali, ništa se nije dramatično dogodilo i za očekivati je da će uslijediti nova runda pregovora.

To je i sam Trump rekao. Uostalom, nije bio izgledan scenarij da se Kim Jong Un, na tom summitu, u potpunosti odrekne nuklearnog programa. To bi njegovu zemlju u potpunosti izložilo, a Kim je svjesan da je nuklearno oružje preduvjet opstanka njegova režima“, rekao nam je analitičar koji smatra da je SAD dobio to što je tražio, a to je prestanak testiranja nuklearnih raketa. "Mi možemo samo pretpostaviti da je Trump na ovom sastanku dobio potvrdu toga".

Sastanak je, prema mišljenju analitičara, bio samo ispipavanje terena, kako bi se doznalo što druga strana misli, a rasplet summita ide i jednom i drugom na ruku, kaže.

"I Trump i Kim vraćaju se u svoje zemlje osnaženih pozicija. Voljeni vođa vraća se u svoju zemlju kao beskompromisni lider, a Trump je pokazao zube jednom od međunarodnih disidenata. Uglavnom, oboje imaju koristi od ovog", zaključno nam je rekao stručnjak za međunarodnu sigurnost Marinko Ogorec.

Šteta gotovo milijun kuna: Djelatnica FINA-e, uz njih još 9, optužena za zločinačko udruženje i prijevare

+0