Bivši američki predsjednik Jimmy Carter, bio je čovjek kojemu su poštenje i dobrota bili važniji od politike, istaknuto je u četvrtak na njegovu državnom ispraćaju u Washingtonu.

Stotine ožalošćenih ljudi uključujući petoricu američkih predsjednika, sadašnjih i bivših, okupile su se na državnom ispraćaju u Nacionalnoj katedrali u Washingtonu.

Carterov lijes prekriven američkom zastavom unijela je vojna počasna straža nakon što je u Kapitolu bio izložen dva dana.

"Prijateljstvo Jimmyja Cartera, i njegov život, naučili su me da je snaga karaktera više od titule ili moći koju imamo. To je snaga da se razumije da se sve ljude treba tretirati s dostojanstvom, poštovanjem i da svi zaslužuju jednaku priliku", rekao je predsjednik Joe Biden u oproštajnom govoru, prenose mediji.

Biden je rekao je da je Carter bitno promijenio stvari i da je pružio primjer uzornog angažmana nakon završetka predsjedničkog mandata.

Predsjednik na odlasku rekao je da je Carterov život "priča o čovjeku koji nikada nije dopustio da ga politička plima odvrati od njegove misije da služi i oblikuje svijet".

"Čovjek je imao karakter. Pokazao nam je kako karakter i vjera počinju od nas samih, a zatim teku prema drugima", rekao je Biden.

Državnom ispraćaju bili su nazočni novoizabrani predsjednik Donald Trump i bivši predsjednici Barack Obama, George W. Bush i Bill Clinton.

Nazočni su bili i kanadski premijer Justin Trudeau, Bidenov sin Hunter, kao i bivši potpredsjednici Al Gore i Mike Pence.

U prvim redovima sjedio je i Trumpov potpredsjednik iz prvog mandata, Mike Pence, sa suprugom. Supruga Pencea se, za razliku od ostalih, odbila rukovati s Donaldom Trumpom.

Kamere su zabilježile i Bidena, koji je tijekom ispraćaja bivšeg američkog predsjednika Jimmyja Cartera u jdnom trenutku i zatvoro oči i činilo se kao da je na trenutak zaspao.

Inače, Donald Trump u nekoliko navrata je Bidena nazvao "Sleepy Joe".

Joe Biden FALLS ASLEEP during the funeral for Jimmy Carter.



pic.twitter.com/7ZLo4jEzHV