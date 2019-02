Planirani radni ručak američkog i sjevernokorejskog predsjednika nakon kojeg je trebao biti potpisan sporazum - otkazan je.

8.47 Na pitanje novinarke ruske agencije Sputnik jesu li on i Kim razgovarali o inspekcijama sjevernokorejskih nuklearnih postrojenja Trump je odgovorio: "Inspekcije u Sjevernoj Koreji će se sigurno dogoditi, već imamo raspored, znamo za neka mjesta za nuklearna ispitivanja za koja drugi ne znaju. Do inspekcija ćemo doći bez problema".

8.42 "Nismo još dogovarali nikakav novi summit. Kad bude, bude", odgovorio je na novinarsko pitanje o novom sastanku Trump.

8.37 "Želimo da se mnogo toga odreknu, kao što ćemo se i mi. Mnogi će im u tome pomoći, mnogi žele pomoći, Japan, Kina i drugi. Ja se nikad ne bojim odustati dogovora ako nije dobar. Odustao bih i od dogovora s Kinom da nisam smatrao da je u redu. Rekli su da neće testirati rakete i projektile, tako su Kim i njegovi suradnici rekli - da neće testirati nikakvo nuklearno naoružanje. Vidjet ćemo", kaže Trump.

8.34 "Ja zaista želim da ta zemlja napreduje, ali se moraju rješiti nekih stvari", istaknuo je američki predsjednik.

8.32 "Denuklearizacija je važno pitanje, meni posebno. O tome smo puno razgovarali. ... Kim ima šansu da ima jednu od najrazvijenijih država na svijetu. Ogroman je to potencijal, odličan geostrateški položaj, izlaz na more, prekrasna obalu, jedna od najljepših na svijetu. Mislim da će i on shvatiti potencijal toga", kaže Trump.

8.27 Na pitanje kakva je atmosfera bila kada je odlazio od pregovaračkog stola s Kimom, Trump je rekao kako je atmosfera unatoč neslaganjima bila vrlo dobra i prijateljska.

"Bliži smo dogovoru nego prije 32 sata ili prije nekoliko dana. Vrlo smo koncentrirani, i mi i suprotna strana, na to kako ćemo dalje razvijati i rješavati ovo pitanje", nadovezao se državni tajnik Pompeo.

8.21 "Oni, Sjeverna Koreja, imaju ogroman potencijal, naši su odnosi vrlo dobri i prijateljski. Sporno je bilo pitanje sankcija koje su i dalje na snazi", rekao je Trump.

"Kim Jong Un ima određenu viziju našeg dogovora koja se razlikuje od naše. Nismo se uspjeli dogovoriti, ali ćemo o svemu još sigurno razgovarati jer je njegov stav bliži našemu nego što je bio prije godinu dana", istaknuo je Trump.

8.20 Riječ je preuzeo državni tajnik Mike Pompeo koji je rekao da su razgovori bili dobri i da su predsjednici i Trump i Kim zadovoljni napretkom koji su postigli u posljednjim danima.

"Razgovori će se sigurno nastaviti", rekao je Pompeo.

8.18 "Proveli smo cijeli dan s Kim Jong Unom, nismo ništa potpisali, ali smo imali dva vrlo produktivna i zanimljiva dana s vođom Sjeverne Koreje", rekao je američki predsjednik Donald Trump.

"Nekad trebate otići usred svega", rekao je.

8.15 Neki smatraju da su daljnji razgovori prekinuti zbog nesuglasica oko sjevernokorejskoj nuklearnog postrojenja Yongbyon. Sjeverna Koreja navodno traži da joj se ublaže neke sankcije u zamjenu za zatvaranje postrojenja što je, prepostavlja se, Donald Trump odbio, prenosi BBC. Je li to točno, trebalo biti biti jasnije nakon konferencije za medije američkog predsjednika koje se očekuje.

Nakon preliminarnih razgovora između Trumpa i Kima, tajnica Bijele kuće Sarah Sanders kazala je novinarima da je ručak otkazan te da se američki predsjednik vraća u hotel gdje će održati konferenciju za novinare. Nakon toga, planiran je njegov povratak u SAD.

Odbila je detaljnije govoriti o tome što se, zapravo, dogodilo, javlja CNN. Strani mediji dvoje o tome hoće li do potpisivanja sporazuma uopće doći. To se trebalo dogoditi u 14 sati po lokalnom vremenu.

#breaking Plans appear to be shifting in Hanoi during President Trump's nuclear talks with Kim Jong Un... and not in a good way. Talks have abruptly ended & the new schedule appears to eliminate the planned lunch & joint agreement signing ceremony that had been listed earlier.