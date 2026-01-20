Policija istražuje potresan slučaj iz susjedstva: Oglasili se o Amini (18) koja je pobjegla od supruga

Slučaj osamnaestogodišnje Amine Dželilović-Dedić iz Bugojna u Bosni i Hercegovini izazvao je veliku pozornost nakon što je njezina majka objavila apel na društvenim mrežama.

Amina se udala za mladića kojeg je upoznala putem društvenih mreža. Iako se Amina u jednom trenutku oglasila na društvenim mrežama tvrdeći da je dobro i da njezina obitelj iznosi neistine, njezina majka Azra Dželilović upozoravala je kako s kćeri, koja živi u Novom Travniku, već mjesecima nema nikakav kontakt te je strahovala da je suprugova obitelj psihički i fizički zlostavlja. No, u javnosti su se pojavile pretpostavke da video nije snimila samovoljno.

Protiv obitelji supruga Županijski sud u Novom Travniku još 2011. godine podigao je optužnicu zbog višegodišnjeg fizičkog i psihičkog nasilja nad dvjema djevojčicama, kćerima iz muškarčeva prvog braka, no više detalja o daljnjem postupku nije dostupno.

Nakon što je majka javno uputila apel za pomoć, Amina je u nedjelju pobjegla iz kuće obitelji u kojoj je boravila posljednjih nekoliko mjeseci, izjavila je njezina majka za Dnevni Avaz. Prema riječima majke, Amina je sama pobjegla k prvoj susjedi, bosonoga, bez odjeće i promrzla. Susjeda je potom kontaktirala s Amininim ocem, koji je, zbog zabrane pristupa, zamolio svoga brata i kolegu da djevojku odvezu u Bugojno.

Amina je potom dala izjavu u policijskoj postaji, gdje je, prema navodima majke, bila vidno potresena. Istoga dana Azra Dželilović dala je izjavu i na sudu nastavno na policijsku intervenciju nakon što je došla pred kuću obitelji kako bi vidjela kćer.

Oglasila se policija

O slučaju se oglasilo i Ministarstvo unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona, koje je potvrdilo da je Operativno dežurstvo Policijske postaje Novi Travnik u 12:30 zaprimilo prijavu osobe inicijala S. D. (1968.) iz mjesta Bistro (Aminin svekar, op.a.), koja je navela da se A. D. (2007) udaljila od kuće uz pomoć nepoznatih osoba.

"Istog dana u 12:50 u prostorije PS Bugojno, samovoljno su pristupile tri osobe A. D. (2007) iz Bugojna, H. DŽ. (1985) iz Bugojna i M. F. (1985) isto iz Bugojna, a vezano za navedenu prijavu. Pod nadzorom kantonalnog dežurnog tužitelja Kantonalnog tužilaštva Travnik se poduzimaju istražne mjere i radnje utvrđivanja svih činjenica okolnosti navedenog događaja te će po okončanju istih u navedenom periodu se očitovati pravne kvalifikacije navedene prijave, kao i o eventualnim daljim mjerama i radnjama koje će poduzimati službenici", potvrđeno je za Avaz.

Nadležne institucije trebale bi utvrditi je li Amina Dželilović-Dedić tijekom boravka u kući suprugove obitelji bila izložena psihičkom ili fizičkom zlostavljanju.